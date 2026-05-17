4R 노보기 7언더 문동환 1타차 제쳐 “18번홀 믿을 수 없는 서드샷 버디”

[헤럴드경제=조용직 기자] 문도엽이 마지막 홀에 나온 그림 같은 칩샷을 앞세워 KPGA투어에서 시즌 첫 우승컵을 들어 올렸다.

문도엽은 17일 경북 구미시 골프존카운티 선산(파71)에서 열린 KPGA 경북오픈(총상금 7억원) 마지막 날 4라운드에서 버디 5개와 보기 1개를 묶어 4타를 줄였다.

최종 합계 14언더파 270타를 친 문도엽은 문동현(합계 13언더파 271타)을 한 타 차로 제치고 투어 통산 6승을 수확했다. 우승 상금은 1억4000만원이다.

3라운드 단독 선두 박상현에 1타 뒤진 공동 2위로 마지막 날을 시작한 문도엽은 전반에 3타, 후반 13번 홀(파3)에서 1타를 줄일 때까지만 해도 손쉬운 우승이 예상됐다. 하지만 공동 19위로 출발한 문동현이 보기 없이 버디 7개를 쓸어 담고 합계 13언더파 271타로 먼저 홀아웃하자 대회장에는 다시 긴장감이 감돌았다.

짧은 버디 퍼트를 좀처럼 성공하지 못하던 문도엽은 15번 홀(파4)에서 보기를 적어내면서 문동현과 동타가 됐다. 16번 홀(파4)에서 다시 짧은 버디 퍼트를 놓친 문도엽은 18번 홀(파)에서도 티샷과 두 번째 샷을 러프에 떨어뜨려 위기를 맞았다.

하지만 문도엽은 그린 왼쪽 러프에서 31ｍ를 남기고 친 칩샷을 홀 바로 옆에 붙이고 버디로 연결, 우승을 확정했다. 연장전을 기대하며 이 장면을 지켜보던 문동현도 문도엽의 멋진 칩샷에 아낌없이 박수를 보냈다.

문도엽은 경기 후 인터뷰에서 16번홀(파4)과 마지막 18번홀(파5)을 승부처였다고 꼽았다. 그는 “16번홀은 퍼트를 놓치며 우승까지 쉽게 갈 수 있는 길을 어렵게 갔다”며 “18번홀에서 서드샷이 너무 어려운 위치에 놓여 연장 승부 생각까지 했다. 믿지 못할 정도로 정말 좋은 샷이 나왔고 버디를 잡으며 우승할 수 있었다”고 말했다.

김홍택과 최승빈, 오승택이 합계 11언더파 273타를 쳐 공동 3위에 올랐다. 공동 선두로 출발했던 박상현은 4타를 잃고 공동 23위(합계 7언더파 277타)로 밀렸다.