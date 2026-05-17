에볼라 사망 의심자 80명 확진 즉시 격리, 접촉자 관찰 권고

[헤럴드경제=고은결 기자] 세계보건기구(WHO)가 아프리카 콩고민주공화국(민주콩고)과 우간다에서 확산 중인 에볼라 발병 사태에 대해 17일(현지시간) ‘국제적 공중보건 비상사태’(PHEIC)를 선포했다.

연합뉴스에 따르면 WHO는 이날 성명을 통해 “이번 사태는 국제적 확산을 통해 다른 나라에도 공중보건상 위험을 초래하고 있으며, 이미 국제적 확산 사례가 확인됐다”고 밝혔다.

WHO에 따르면 전날 기준 민주콩고 이투리주(州) 부니아, 르왐파라, 몽그발루 등 3개 지역에서 에볼라 확진자 8명과 의심 환자 246명이 보고됐다. 사망 의심자는 80명에 달했다.

우간다 수도 캄팔라에서도 최근 확진자 2명이 확인됐고, 이들은 민주콩고를 방문한 이력이 있는 사람들로 파악됐다.

이번 발병은 에볼라 바이러스 계열 가운데 비교적 드문 ‘분디부교’ 바이러스에 의한 것으로 확인됐다. WHO는 초기 검사에서 높은 양성률이 나타났고 의심 환자도 계속 증가해 실제 감염 규모가 공식 집계보다 훨씬 클 가능성이 있다고 설명했다.

특히 WHO는 현재 이 바이러스에 대해 승인된 치료제나 백신이 없다는 점에서 상황을 심각하게 보고 있다. 다만 WHO는 이번 사태가 아직 세계적 대유행(팬데믹) 단계에는 해당하지 않는다고 밝혔다.

WHO는 각국 정부에 국가 재난·비상 대응 체계를 즉각 가동하고 국경 검문과 주요 도로 검사를 강화할 것을 권고했다. 또 확진 즉시 격리하고 접촉자 추적 관찰, 노출 이후 21일간 국제 이동 제한 등 조치를 시행해야 한다고 강조했다.

다만 공포에 따른 국경 폐쇄나 무역 제한 조치는 비공식 국경 이동을 늘려 방역을 어렵게 만들 수 있다며 자제를 요청했다. 에볼라는 발열과 근육통, 구토, 설사 등을 유발하는 치명적 감염병으로 감염자의 체액이나 오염 물질, 사망자 접촉 등을 통해 전파되며 치사율이 높다.