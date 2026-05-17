“당적 다르면 일하는 데 불편함 있을 것…정부·여당 주도로 성과 내야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 17일 전북 지역 현안의 원활한 추진과 지역 발전을 위해서는 ‘집권 여당 프리미엄’을 가진 자당 이원택 후보가 전북지사 적임자라는 점을 강조했다.

정 대표는 이날 전북 익산시 나바위성당에서 미사를 마친 후, 6·3 지방선거 전북지사 선거구에서 경쟁 중인 이 후보와 김관영 무소속 후보의 구도에 관한 취재진 질문에 “당·정·청(민주당·정부·청와대)이 원 팀·원 보이스로 움직여야 모든 일에서 효율적이고 효과적이지 않겠나”라고 말했다.

전북지사 선거는 ‘대리비 지급’ 논란으로 민주당에서 제명된 뒤 무소속으로 출마한 김 후보와 민주당 공천을 받은 이 후보가 오차 범위 내 접전을 벌이는 경합 지역이다.

정 대표는 지방 정부와 중앙 정부 간의 유기적인 협력을 ‘톱니바퀴’에 비유했다. 그는 “당·정·청과 민주당, 광역단체장, 지방의원들이 손발이 잘 맞으려면 톱니바퀴처럼 어긋남 없이 잘 돌아가는 것이 전북 발전을 위해 좋다”며 “그중 하나가 (민주당) 소속이 아니라면 아무래도 손발을 맞춰 일하는 데 불편함이 있지 않겠나”라고 지적했다.

이어 “전북에서 현장 최고위원회를 하면서 제가 구호로 ‘다시 뛰는 전북, 다시 뜨는 전북, 점프 업 전북’을 말씀드렸다”며 “그렇게 하려면 정부·여당이 주도해야 일이 더 잘되지 않겠나”라고 이 후보에게 힘을 실었다. 아울러 당내 최다선(6선)이자 후반기 국회의장 본회의 표결을 앞둔 조정식 의원을 거론하며 “조정식 국회의장 후보께서 의장직을 맡기 전까지 이원택 후보 상임선대위원장으로 맹활약하겠다는 포부를 갖고 있다”고 말했다.

한편 정 대표는 타당 후보를 지원하는 당내 이탈 움직임에 대해 엄정 대처 방침을 내비쳤다. 경기 평택을 재선거에서 조국 조국혁신당 후보를 돕는 민주당 당원들의 징계 여부를 묻는 질문에 “민주당원은 민주당 후보의 승리를 위해 열심히 뛰어야 하지 않겠나”라고 말했다.