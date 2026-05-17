18일부터 158개 시군구, 280개소 사업장에서 본사업 시행 연내 전국 모든 229개 시군구·300개소 이상 확대 예정

[헤럴드경제=이태형 기자] 갑작스러운 생계 위기 등으로 어려움을 겪는 이라면 누구나 복잡한 신청 절차나 소득 증빙 없이 먹거리와 생필품을 신속하게 지원받을 수 있는 그냥드림 사업이 18일 본사업을 시작한다.

보건복지부는 18일부터 전국 158개 시군구·280개소 사업장에서 그냥드림 본사업을 시행한다고 17일 밝혔다.

그냥드림 사업은 생계가 어려운 국민이 사업장을 방문하면 1인당 3∼5개의 먹거리와 생필품을 지원한다.

1차 이용 시에는 성명, 연락처 등 본인 확인과 자가 진단표 작성 후 지원 필요성이 인정되면 즉시 물품을 지원 받을 수 있다.

2차 이용 시에는 기본상담 진행 후 물품을 지원하고, 상담결과 추가적인 지원이 필요한 이용자는 읍면동 맞춤형복지팀으로 연계해 추가 상담을 실시한다.

3차 이용 시에는 읍면동 맞춤형복지팀의 추가 상담을 완료하고 지속적 지원이 필요하다고 인정된 경우에 이용이 가능하다.

복지부는 시범사업 결과를 바탕으로 실질적 지원이 필요한 국민이 지원받을 수 있도록 이용 절차를 개선한다.

1차 이용 시 이용자가 자가 체크리스트를 작성해 스스로 위기 상황과 지원 필요성을 확인하도록 하고, 현장 담당자가 이용이 필요한지에 대한 판단을 할 수 있도록 재량권을 강화한다.

복지부는 경찰청과 협력해 경찰이 현장 활동 과정에서 도움이 필요한 이를 발견하면 가까운 그냥드림 사업장을 이용할 수 있도록 안내한다.

또 ‘좋은 이웃들’ 등 지역사회 복지안전망과 협력해 도움이 필요한 국민을 선제적으로 발굴할 계획이다.

하반기부터는 건강취약자를 고려해 당분을 줄인 식품, 씹기 편한 음식 등 맞춤형 물품을 보강할 예정이다.

복지부는 그냥드림을 이용하는 이들에게 불편함이 없도록 과도한 대기, 부적정 이용 등 사업 취지에 맞지 않는 운영 사례에 대한 점검을 실시하는 한편, 연내 전국 모든 229개 시군구·300개소 이상 사업장으로 확대할 예정이다.

정은경 복지부 장관은 “먹는 문제로 고통받는 국민이 없도록 그냥드림 사업을 연내 전국으로 확대하겠다”며 “꼭 필요한 분들이 그냥드림을 먼저 이용할 수 있도록 국민 여러분의 관심과 협조를 부탁드린다”고 당부했다.