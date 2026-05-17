삼성전자 노조 파업 긴급 대국민담화

[헤럴드경제=배문숙 기자]김민석 국무총리가 삼성전자 파업으로 국민경제에 막대한 피해가 우려된다면서 긴급조정을 포함한 모든 방법을 강구하겠다고 밝혔다.

김 총리는 17일 오전 정부서울청사에서 긴급 대국민담화를 통해 “삼성전자 노사의 파업이라는 극단적 선택보다 대화와 타협을 통해 이 위기를 함께 해결할 것을 강력히 촉구한다”며 이같이 말했다.

이어 “삼성전자 노조의 총파업 예고일이 불과 4일 앞으로 다가온 가운데, 정부는 이 사안을 논의하기 위해 오늘(17일) 오전 제2차 긴급 관계장관회의를 개최했다”면서 “삼성전자 파업이 우리 경제와 산업 전반에 미칠 수 있는 파급력을 면밀히 검토했으며, 가능한 모든 대응 방안을 심도 있게 논의했디”고 덧붙였다.

그러면서 “현재 정부는 작금의 상황을 매우 엄중하게 인식하고 있다”면서 “그간 정부는 노사 양측이 자율적 대화를 통해 합의점을 도출할 것을 수 차례 권고해 왔으며 중앙노동위원회의 적극적인 조정을 통해 해결방안을 모색해왔디”고 말했다.

김 총리는 또 “고용노동부 장관이 노조에 이어 삼성전자 경영진을 직접 연달아 만나며 양측의 간극을 좁히기 위해 최선을 다했다”면서 “그 결과, 삼성전자 노사가 오는 18일 교섭을 재개하기로 합의했다”고 밝혔다.

이어 “18일 교섭은 파업을 막을 수 있는 사실상 마지막 기회”이라며 “​삼성전자의 반도체 생산 차질은 개별 기업의 손실을 넘어 수출 감소, 금융시장 불안, 수많은 협력업체들의 경영과 고용 악화,국내 투자 위축 등 국민 경제 전반에 깊은 상처를 남길 것”이라고 덧붙였다.

그러면서 “삼성전자의 반도체 공장은 단 하루만 정지되어도 최대 1조 원에 달하는 직접적인 손실이 발생할 것으로 예상된다”면서 “파업으로 웨이퍼 폐기가 발생하는 경우 경제적 피해는 최대 100조원에 이를 수 있다는 우려도 제기되고 있다”고 말했다.

또 김 총리는 “삼성전자는 대한민국 수출의 22.8%(2026년 1분기) 전체 시가총액의 26%를 차지하고 있으며, 임직원수만 12만명이 넘는 국내 최대 고용기업이자 1700여 개의 협력사와 함께 하고 있는 우리 경제의 핵심 축”이라며 “삼성전자의 이러한 손실은 대한민국 경제에 큰 부담과 충격을 초래할 것”이라고 강조했다.

이어 “무엇보다 우려되는 것은 글로벌 인공지능(AI) 반도체 전쟁에서 대한민국이 어렵게 확보한 전략적 우위를 경쟁국들에 통째로 내어주게 된다는 점”이라며 “이제 막 본격적인 성장 국면을 맞아 국가 경제의 반등을 이끌어야 할 중차대한 시점에서 발생하는 파업은 우리 반도체 산업 전반의 신뢰와 기반을스스로 무너뜨리는 행위”이라고 피력했다.

그러면서 “절체절명의 시기에 삼성전자의 파업은 미래를 위한 대규모 설비 및 연구개발 투자를 위축시키고, 개별 기업의 경쟁력 상실을 넘어 대한민국의 핵심 전략자산인 반도체 산업의 쇠락으로 귀결될 것”이라고 말했다.

김 총리는 “노사 문제의 해법은 대립과 충돌이 아니라 신뢰에 기반한 대화와 책임 있는 협의를 통해

마련되어야 할 것”이라며 “삼성전자 노조는 파업을 고집하기보다 대화와 타협을 통해 합의점을 찾는 노력을 기울여 주시기를 부탁드린다”고 당부했다.

이어 “정부는 그 어떠한 경우에도 파업으로 이어지지 않게끔 노사 간의 대화를 끝까지 적극 지원하겠다”면서 “사실상 마지막 기회인 내일 사후조정에서 노사가 반드시 성과를 내주시기를 온 국민과 함께 간절히 요청드린다”고 덧붙였다.

그러면서 “파업으로 국민 경제에 막대한 피해가 우려되는 상황이 발생한다면, 정부는 국민 경제 보호를 위해 긴급조정을 포함한 가능한 모든 대응 수단을 강구하지 않을 수 없다”고 강조했다.