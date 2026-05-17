“공식 선거 운동 앞두고 SNS 집단 모의 제보 속출…신변 보호 요청”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 더불어민주당은 17일 6·3 지방선거를 앞두고 온라인상에서 정청래 대표를 겨냥한 테러 모의 정황이 포착돼 경찰에 공식 수사를 의뢰했다고 밝혔다.

강준현 중앙당 선거대책위원회 공보단장은 이날 국회 기자회견에서 “공식 선거 운동 기간을 고작 나흘 앞둔 상황에서 SNS 단체방에서 집단적인 테러 모의가 이뤄지고 있다는 제보가 잇따라 접수되고 있다”며 “어제 당 차원에서 경찰에 신속한 수사 의뢰와 함께 철저한 신변 보호 요청을 했음을 알린다”고 말했다.

강 단장은 특정 지역이나 집단과의 연관성에 대해서는 “수사를 해 봐야 한다”며 “아이디를 쓰기 때문에 당사자가 어느 지역인지는 모른다”고 답했다. 현재 전북지사 선거는 이원택 민주당 후보와 ‘대리비 지급’ 논란으로 제명된 뒤 무소속으로 나선 김관영 후보가 경합 중이며, 당의 제명 조치에 대한 전북 일부 당원들의 불만이 제기되는 상황이다.

민주당은 이번 사안을 단순한 과격 발언이 아닌 실제 범죄 모의로 규정했다. 강 단장은 조직적 모의 정황을 묻는 질문에 “단순한 분노 표현이 아니고 구체적인 표현까지 언급됐기 때문에 수사 의뢰를 진행하게 된 것”이라고 설명했다.

이어 “테러뿐 아니라 테러 모의만으로도 중대 범죄”라며 “그 배후를 포함해 신속한 수사 절차 개시를 촉구한다”고 강조했다. 또한 “무의식에 자리 잡은 공포심으로 스스로 몸을 사릴 수밖에 없게 하는 그 자체로 이미 심각한 선거 운동 방해 행위”라며 “이러한 테러 모의로 인해 정 대표 행보가 위축된다면 대한민국 미래에 해를 가하는 정치적 폭력이자 협박”이라고 비판했다.