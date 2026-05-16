[헤럴드경제=함영훈 기자] 원주시와 한국폴리텍대학 원주캠퍼스, 반도체 소재·부품 기업 ㈜디에스테크노는 지역 내 양질의 일자리 창출을 위한 ‘반도체기업 채용연계과정’을 개설했다.

교육비 전액 국비로 지원되며, 교육을 주관하는 한국폴리텍대학 원주캠퍼스가 신입생 모집에 착수했다.

2025년 3월 원주시와 고용노동부 원주지청, 한국폴리텍대학 원주캠퍼스, 디에스테크노가 체결한 ‘기업 맞춤형 일자리 창출’ 업무협약에 따라 추진되는 ‘디에스테크노 취업연계 맞춤과정’을 통해, 지난해 교육 수료생 19명 전원이 디에스테크노 취업에 성공했다.

올해 ‘반도체기업 채용연계과정’은 총 7주간 운영되며, 모집 인원은 20명이다. 지원 자격은 45세 이하(1981년 이후 출생) 구직자다. 모집 기간은 5월 29일까지며, 한국폴리텍대학 원주캠퍼스를 통해 지원할 수 있다.

교육비 전액이 국비로 지원되며, 실업급여 수급자의 경우 구직활동으로 인정받을 수 있다. 수료 후에는 디에스테크노 우선 채용 기회도 제공된다.

㈜디에스테크노는 경기 이천시에 본사를 둔 반도체 소재·부품 전문기업이다.

국내에서 유일하게 카바이드(SiC), 실리콘(Si), 쿼츠(Quartz) 부품을 모두 생산하고 있으며, 삼성전자, SK하이닉스, 인텔 등에 제품을 납품하고 있다. 올해 2월부터 가동 중인 원주 문막공장에서는 실리콘(Si)을 주력 생산하고 있다.