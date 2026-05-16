“참여 여부는 개인 자유”…부서장에 관리 당부 노조법 조항 언급하며 압박·갈등 사례 경계 총파업 앞두고 사내 분열 확산에 통합 메시지

[헤럴드경제=홍태화 기자] 삼성전자 노조가 예고한 총파업이 나흘 앞으로 다가온 가운데 삼성전자가 쟁의 참여를 강제로 압박해서는 안 된다고 강조했다.

17일 업계에 따르면 삼성전자 반도체(DS·디바이스솔루션) 부문은 최근 각 부서장에게 메일을 보내 “쟁의행위와 관련 부서원 간 다양한 의견이 오가는 과정에서 일부 직원들이 심리적 부담을 호소하는 경우가 발생하고 있다”고 지적했다.

그러면서 “쟁의행위 참여 여부는 직원 개개인의 자유로운 의사에 따라 결정돼야 한다”며 “쟁의행위 참여 여부에 대한 압박, 갈등 등 피해를 보는 부서원이 생기지 않도록 세심한 관리를 부탁드린다”고 강조했다.

회사는 “쟁의행위 참가를 호소하거나 설득하는 행위로서 폭행·협박을 사용해서는 안 된다”는 내용의 노동조합법 제38조 제1항을 인용했다.

쟁의행위 참석을 강요받는 등 피해를 보았을 경우 대처 방안에 대해서도 안내했다. 회사는 의사에 반하는 반복적인 참여 요구, 원치 않는 참여 여부 확인 및 공개, 타인의 근태 무단 조회 등으로 어려움을 호소하거나 부담을 느끼는 부서원이 있는 경우, 즉시 회사에 공유하거나 조직문화 SOS를 통해 관련 조치를 받을 수 있도록 부서원들에게 안내해달라고 공지했다.

이에 일부 부서장들은 부서원들에게 해당 내용을 공지하며 “상호 존중의 건전한 조직 문화가 계속 유지되기를 바란다”고 밝혔다.

또 “쟁의 행위 관련 다양한 의견이 오가는 과정에서 팀원들 간에 문제가 생기지 않기를 바라는 마음에 공지한다”며 “팀원들 서로의 마음에 상처가 되지 않기를 진심으로 바란다”고 밝혔다.

삼성전자 노조가 예고한 총파업을 앞두고 심화하고 있는 사내 분열에 따른 피해를 방지하고, 통합과 화합을 강조한 것으로 풀이된다.