국토부 감사 결과 시인, 대국민 사과

[헤럴드경제=한지숙 기자] 인천국제공항공사가 직원용 정기 주차권을 과다하게 발급해 공항 주차난을 가중했다는 감사 결과를 시인하고 사과했다.

공사는 15일 입장문을 내 “정기권 관리 소홀로 국민 불편을 초래한 점에 대해 책임을 통감한다”며 “부실했던 업무체계 전반을 원점 재검토하고 정기권 관리체계를 혁신하는 계기로 삼을 것”이라고 밝혔다.

국토부는 전날 인천공항과 인천공항공사 및 자회사·관계사 직원들의 주차요금 면제 실태를 감사한 결과, 직원용 유·무료 정기주차권이 총 3만1265건에 달했다고 밝혔다. 이는 인천공항 전체 주차 면적의 84.5%에 달하는 수준이다.

특히 공사는 별도 직원 주차장을 보유하고 있음에도 ‘단기 주차장’의 정기 주차권을 희망자 대부분에게 발급한 것으로 조사됐다. 공사와 자회사 직원들은 업무용으로 지급된 무료 정기 주차권을 휴가철 해외여행 때 쓰는 등 사적으로 전용한 정황도 드러났다.

이렇게 지난해 공사와 자회사 직원들이 무료 정기주차권을 사용해 면제받은 1·2터미널 단기 주차요금은 41억원이었다. 공사의 연간 단기주차장 수익(366억원)의 11% 수준이다.

공사는 “주차장 운영과 관련해 국민 여러분께 심려와 불편을 끼쳐드린 점에 대해 깊이 사과드린다”며 “주차장 운영 전반을 혁신해 국민 신뢰를 회복할 것”이라고 강조했다.

또 주차 대행(발레파킹) 서비스 개편이 졸속으로 진행되고 있다는 국토부의 2월 감사 결과에 대해서도 “미비점을 철저히 검토 및 개선할 것”이라고 했다.