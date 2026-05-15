농림축산식품부 ‘미래대응식품’ 과제 참여 산학연 협력 본격화…맞춤형 레디밀 개발

[헤럴드경제=정찬수 기자] 아워홈이 농림축산식품부의 ‘고부가가치식품기술개발(미래대응식품)’ 연구과제 수행 기업으로 선정돼 ‘인지기능 장애 개선을 위한 식단 및 복합 식품군 개발’을 추진한다고 15일 밝혔다.

경희대학교 의학영양학과 박유경 교수 연구팀이 주관기관을 맡았다. 서울대학교 농업생명과학연구원·인하대학교병원 신경과·아주대학교병원 신경과 등이 공동 참여한다. 연구기간은 2026년 4월부터 2029년 12월까지 약 4년이다.

65세 이상 노인 인구가 1000만명을 돌파하며 초고령사회에 진입한 가운데 노인 인구의 28.1%가 경도인지장애(MCI), 9.2%가 치매를 앓고 있다. 질환 예방과 관리까지 가능한 메디푸드 수요가 커지고 있다.

아워홈은 한식 기반의 시니어 맞춤 인지기능 개선 식단·레시피 개발과 산업화 모델 구축을 담당한다. 2026년 핵심 소재 발굴 및 표준 레시피·식단 설계, 2027~2028년 임상중재 및 산업화 모델 마련, 2029년 제품화 및 상용화 로드맵 구축 순으로 진행된다. 시니어의 저작·연하 특성을 반영한 식감 조정 기술도 함께 적용한다.

임상시험으로 검증된 인지기능장애 개선 식단은 2029년 요양시설 공급을 시작으로 2030년 복지시설·실버타운, 2031년 병원까지 공급을 확대한다.

한편 아워홈 R&D본부는 만성질환 치료식과 시니어용 육류·채소류 연화 기술 관련 특허를 보유하고 있으며 고령친화우수식품 26종을 개발해 공급 중이다.