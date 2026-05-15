[헤럴드경제=장연주 기자] 세계적인 R＆B 스타 니요(Ne-Yo)가 세명의 여성과 동시에 연애중인 ‘폴리아모리(Polyamory)’ 생활을 고백했다. 다만 그는 이로 인해 비즈니스 계약이 취소되는 등 불이익을 겪고 있다고 주장했다.

15일 미국 피플, E뉴스 등에 따르면, 니요는 최근 팟캐스트 ‘쏘리 위어 사이러스(Sorry We’re Cyrus)’에 출연해 현재 현재 아리엘 힐, 크리스티나, 모네이 등 세명의 여성들과 동시 연애를 하면서 한 지붕 아래서 아이들과 함께 살고 있다고 밝혔다.

폴리아모리는 서로를 독점하지 않으며, 두 사람 이상을 동시에 사랑하는 것을 뜻한다.

하지만 그는 폴리아모리 생활이 공개된 뒤 일자리를 잃는 등 불이익을 당했다고 주장했다.

니요는 “세상은 내가 폴리아모리를 추구한다는 사실에 분노하고 있다”며 “일부 브랜드나 파트너들이 ‘폴리아모리라는 연애법을 지지하기 어렵다’며 계약을 취소했다”고 밝혔다.

그는 이어 “훌륭한 사람이 되고 팬들과 동료에게 예의를 갖춰도, 대중이 동의하지 않는 행동을 하는 순간 곧바로 매장 당하는 현실이 이해되지 않는다”고 덧붙였다.

니요는 이런 관계가 전 부인인 크리스탈 레네이와의 이혼 이후 ‘완벽한 정직함’을 추구하는 과정에서 시작됐다고 강조했다.

그는 “더 이상 거짓말을 하고 싶지 않아 파트너들에게 처음부터 상황을 설명하고 선택권을 줬다”며 “세명 모두 자발적으로 동의해 3년째 조화로운 관계를 유지하고 있다”고 말했다.

그러면서 “우리는 가족이고 서로를 사랑한다”고 부연했다.

방송 이후 논란이 일자 니요는 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해 재차 입장을 밝혔다.

그는 “대부분의 사람에게 이런 사랑은 환상이겠지만 우리에게는 현실”이라며 “우리 가족이 3년 동안 함께 지내면서 기복이 있었지만 나쁜 날 보다 좋은 순간이 훨씬 많았다”고 밝혔다.

니요는 이어 “나는 사랑으로 가족을 이끌 것이고 우리는 서로의 삶을 아름답게 만들 것”이라며 “우리는 계속해서 행복할 것”이라고 가족 사랑을 강조했다.

한편, 니요는 ‘So Sick’, ‘Because of You’ 등 히트곡으로 그래미 어워드를 3회 수상했다. 그는 최근 소녀시대 티파니 영이 전속계약을 맺은 퍼시픽 뮤직 그룹(PMG)의 설립자다.