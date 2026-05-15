오세훈, 이명박 15일 오전 청계천 함께 걸어 오세훈 “청계천으로부터 많은 인사이트 받아”

[헤럴드경제=박병국 기자] “갓 블레스 유(God bless You, 신의 가호가 있기를).” (이명박 전 대통령)

“내 마음속의 스승님.”(오세훈 국민의힘 서울시장 후보)

오세훈 후보가 이명박 전 대통령과 함께 15일 오전 청계천을 걸었다. 이 전 대통령은 오 후보의 지지를 호소했다. 오 후보는 이 전 대통령을 “스승님”이라고 칭하며, 이 전 대통령의 청계천 사업이 한강르네상스, 한강 버스 등 수변사업의 근간이 됐다고 말했다.

이날 오전 찾은 서울 청계천 광장 앞. 오 후보와 이 전 대통령이 광장에 등장하자 “오세훈” “이명박” 연호가 터졌다. 두 사람은 청계천을 함께 거닐며 시민들과 만났다. 이 전 대통령은 시민들에게 “오세훈 많이 도와달라”며 지지를 호소했다. 이 전 대통령은 오 후보를 향해 “서울은 이제 우리만의 서울이 아닌 전 세계의 서울”이라고 말했다. 오 후보는 “낮 12시가 되면 청계천은 책읽은 사람이 모이며 장관이 된다”고 말했다. 이 전 대통령은 “도심 사이에 개천이 흐르는 걸 보고 놀라는 외국인이 많다”고 말했다. 이 전 대통령과 오 후보를 알아본 외국인들이 셀카를 요청하기도 했다. 이 전 대통령이 청계천에 떨어진 쓰레기를 줍자, 오 후보가 건네받았다. 이 전 대통령은 “서울시 책임”이라고 웃었다. 두 사람은 광통교 인근에서 헤어졌다. 이 전 대통령은 오 후보를 향해 “갓 블레스 유”고 했다.

오 후보는 이 전대통령과 헤어진 뒤 기자들과 만나 “오늘이 마침 스승의 날”이라며 “이 전 대통령은 마음속의 스승”이라고 말했다. 이어 “막 완공된 청계천 하드웨어를 바탕으로 어떻게 소프트웨어를 얹어서 이 청계천 전세계적 모범 사례 만들까라는 고민을 많이 했다”고 했다. .

그는 “청계천으로부터 많은 인사이트를 받았다”며 “그래서 시작된게 둘레길, 정원도시 프로젝트, 그리고 한강공원 르네상스와 한강버스”라고 말했다. 또 “지난해 가을 청계천 완공 20주년 완공행사 이자리에서 하면서 이 전대통령을 모셨다”며 “그때 본인 만들어놓은 하드웨어 위에 풍부한 문화 콘텐츠 함께 가미함으로써 서울을 세계적인 도시 반열 올려놓은것에 대한 많은 평가를 하셨다”고 했다. 그러면서 “ 마음속 스승으로 모시는 이 전 대통령과과 같이 청계천을 걸어 뜻깊었다”고 말했다.