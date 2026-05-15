카지노·호텔 동반 성장

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데관광개발은 1분기 연결 기준 영업이익이 288억원으로 전년 동기 대비 2.2배 증가했다고 14일 밝혔다.

1분기 매출은 28.1% 성장한 1562억원을 기록했다. 1분기 매출이 1500억원을 넘은 것은 이번이 처음이다.

1분기 영업이익률은 2024년 8.3%에서 2025년 10.7%, 2026년 18.4%로 지속적으로 상승하고 있다.

부문별로 보면 카지노 매출액은 1186억3천만원으로 전년 동기 대비 40.3% 늘었다. 카지노 이용객도 10만9631명에서 15만553명으로 37.3% 증가했다.

호텔 매출액은 381억4000만원으로 20.2% 성장했다. 객실 판매 수는 10만9233실로 37.1% 늘었고, 외국인 투숙 비중은 66.8%에서 73.5%로 증가했다. F&B(식음료) 부문 매출도 24.1% 증가한 95억4000만원을 기록했다.

롯데관광은 “본격적인 관광 시즌이 다가옴에 따라 올해 연간 실적은 큰 성장을 보일 것으로 예상된다”고 전했다.