ENA 새 드라마 ‘혹하는 로맨스’ 출연 확정

[헤럴드경제=손미정 기자] 배우 전여빈이 능청스러움으로 무장한 생활형 작가로 변신한다.

15일 전여빈의 소속사 매니지먼트mmm은 전여빈이 ENA 새 드라마 ‘혹하는 로맨스’에 캐스팅됐다고 밝혔다.

‘혹하는 로맨스’는 조기 갱년기에 걸린 스타 앵커와 앙숙이던 쌈마이 작가가 시청률 꼴찌 방송을 살리려다 서로의 말라죽은 연애 세포를 살려내는 이야기다.

극 중 전여빈은 YCB 보도국 구성 작가 서해윤 역을 맡았다. 서해윤은 책임감 있고 생활력 강하며, 의리를 챙기는 따뜻한 심성을 지닌 인물. 하지만 정작 ‘쌈마이 작가’란 별명을 가진 그는, 여러 방송사 보도국을 10년 넘게 전전하며 선정적 뉴스만 다루는 말 그대로 ‘시청률에 목숨 건 인물’로 그려진다.

그런 그녀 앞에 어느 날 YCB 보도국 간판 앵커 나이준(정경호 분)이 나타나게 되면서 두 사람은 뜻하지 않게 한 배를 타게 되며 로맨스를 예고한다.

전여빈은 이번 작품을 통해 전작 ‘착한 여자 부세미’와는 다른 또 한 번의 캐릭터 변신에 나선다.

전작에서 한 방을 꿈꾸며 시한부 재벌 회장과 계약 결혼을 감행한 흙수저 경호원 ‘김영란’으로 남다른 카리스마를 보여줬다면, 이번에는 화려한 입담과 화끈한 성격으로 무장한 ‘서혜윤’을 통해 현실감각으로 무장한 생활 밀착형 연기를 선보일 예정이다.