“피해자 ‘5·18 때문에 폭행당한 기억 없다’ 입장” “5·18 정신, 정치적 도구로 전락시켜선 안 돼” “민주, 5·18 계승 정당이라면 정 후보 정리해야”

[헤럴드경제=윤채영 기자] 성일종 국민의힘 의원이 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 향해 “5·18 정신을 정치적 도구로 악용했다”며 후보직 사퇴를 촉구했다.

성 의원은 14일 자신의 페이스북에 “5·18 정신 팔아먹은 정원오는 즉각 사퇴하고, 민주당은 즉각 사과하라”는 제목의 글을 올리고 이같이 밝혔다.

성 의원은 “설마 집권여당과 정원오 후보가 5·18 정신을 자신들의 정치적 이익을 위해 팔아넘기리라고는 믿기 어려웠다”며 “오늘 정 후보에게 폭행당했던 피해자가 직접 ‘5·18 때문에 폭행당한 기억은 전혀 없으며, 사과받거나 용서한 적도 없다’는 입장을 밝히면서 모든 것이 명확해졌다”고 주장했다.

이어 “정원오 후보에게 5·18 정신이란 선거 때만 되면 팔아먹기 좋은 재료이자 ‘표 나오는 자판기’에 불과했다”고 비판했다.

성 의원은 자신이 지난 21대 국회에서 5·18 민주화운동 관련 3개 사단법인의 공법단체 승격 법안 통과를 주도해 2022년 대한민국 5·18 민주대상을 수상했고, 2023년 명예광주시민증도 받았다고 언급했다.

그러면서 “광주시민과 호남 주민들이 피로써 지켜온 5·18 민주화운동의 가치가 호남 출신 서울시장 후보에게는 정치적 도구에 불과하다는 것에 치가 떨린다”고 했다.

성 의원은 “정 후보는 더 이상 잡스러운 변명을 늘어놓지 말고 즉시 사퇴하라”며 “민주당 역시 더 이상 5·18 정신을 이야기할 자격조차 없는 정당”이라고 주장했다.

또 “술에 취해 여종업원에게 외박을 강요하다 저지른 일을 5·18 정신 때문이었다고 변명하는 정당이 최소한의 부끄러움조차 느끼지 못한다면 공당이기를 포기하는 일”이라고 비판했다.

성 의원은 “다음 주 월요일이 제46주년 5·18 민주화운동 기념일”이라며 “민주당이 5·18 정신을 계승하는 정당이라면 정 후보부터 정리하는 게 우선”이라고 덧붙였다.

김재섭 국민의힘 의원은 전날 정 후보의 31년 전 폭행 전과와 관련한 양천구의회 속기록을 공개했다. 김 의원은 정 후보가 ”5·18 인식 차이로 빚어진 충돌“이라고 해명한 것과 달리, 술자리 시비 과정에서 벌어진 ‘주폭 사건’이었다고 주장했다.

정 후보 측은 당시 판결문 등에 정치적 견해 차이로 인한 다툼이었다는 내용이 담겨 있다며 “왜곡된 정치공세”라고 반박하고 있다. 다만 정 후보는 해당 사건과 관련해 직접 해명은 하지 않고 있다.