지난해 동기 대비 85%↑ 당기순이익은 7847억원 한국금융지주 주가 올 들어 60%↑

[헤럴드경제=김지윤 기자] 한국금융지주는 자회사 한국투자증권이 올해 1분기 연결기준 9599억원의 영업이익을 달성했다고 14일 공시했다. 이는 지난해 동기 대비 85% 증가한 수치다.

매출은 11조4524억원으로, 작년 동기 대비 130.3% 늘었다. 당기순이익은 7847억원으로 75.1% 증가했다.

한국투자증권은 위탁매매(브로커리지), 자산관리(WM), 기업금융(IB), 트레이딩에 이르기까지 고른 성과를 보이며 지난해에 이어 이익 성장 흐름을 이어갔다. 한국투자증권은 지난해 연간 영업이익, 순이익 모두 2조원을 돌파한 바 있다.

부문별로는 브로커리지 수익이 전분기 대비 33.3% 늘었고 WM 9.0%, IB 18.6%, 운용 39.1% 등도 고른 성장을 기록했다. 특정 부문에 치우치지 않고, 각 사업 부문이 유기적인 시너지를 발휘했다.

자산관리 부문은 채권, 발행어음, 수익증권 등 금융상품 판매 호조에 힘입어 판매수수료가 71.6% 급증했다.

한국투자증권의 개인 고객 금융상품 잔고는 지난해 말 85조1000억원에서 94조5000억원까지 확대됐다. 올해 들어 매달 평균 3조1000억원의 개인 고객 자금이 한국투자증권으로 유입된 셈이다.

기업금융 부문은 기업공개(IPO)와 주식자본시장(ECM) 부문에서 수수료 수익 1위를 차지하며 전년 대비 14.7% 증가한 실적을 기록했다.

특히 지난해 말 첫 선을 보인 종합투자계좌(IMA) 시장이 본격적으로 형성됨에 따라, 리테일 상품 공급 역량과 IB 딜 소싱 역량이 결합된 사업 모델이 더욱 견고해지고 있다.

운용 및 세일즈앤트레이딩 부문 역시 금리, 환율, 주식, 채권 등 시장 변수에 대응한 운용 역량을 바탕으로 호실적에 기여했다.

아울러 한국금융지주는 지난 1분기 당기순이익이 9166억5400만원으로, 전년동기 대비 99.56% 늘었다고 밝혔다. 영업이익은 1조1063억원으로 108.89% 증가했다.

한국금융지주의 주가는 유례없는 증시 호황과 호실적에 힘입어 고공행진하고 있다. 작년 말 16만1700원이었던 주가는 이날 종가 기준 25만8000원으로, 59.55% 상승했다.