서울 종로구에 위치한 페이지룸8에서 6월 6일까지 정직성의 개인전 ‘표석’이 개최된다. 이번 전시는 작가가 풍납동으로 이사를 마치고 한시적인 생명과 장소성을 깨달으며 느낀 개인의 역사와 숭고를 다룬 신작 30여 점을 소개한다. ‘붉은 집’ 연작과 표석 작업을 통해 삶의 흔적, 기억과 애도의 감각을 드러내며 회화와 입체 작업 사이를 오가는 새로운 조형 실험도 함께 보여준다.
류희원 헤럴드아트데이 큐레이터
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입력 2026-05-18 10:00:00
서울 종로구에 위치한 페이지룸8에서 6월 6일까지 정직성의 개인전 ‘표석’이 개최된다. 이번 전시는 작가가 풍납동으로 이사를 마치고 한시적인 생명과 장소성을 깨달으며 느낀 개인의 역사와 숭고를 다룬 신작 30여 점을 소개한다. ‘붉은 집’ 연작과 표석 작업을 통해 삶의 흔적, 기억과 애도의 감각을 드러내며 회화와 입체 작업 사이를 오가는 새로운 조형 실험도 함께 보여준다.
류희원 헤럴드아트데이 큐레이터
고유가·인플레이션 탓 ‘고금리’ 위기…금리인상 공포, 중기부터 때린다 [중기+]
[헤럴드경제=홍석희 기자] 중동발 전쟁이 밀어올린 국제유가와 물가 불안이 다시 금리 공포를 키우고 있다. 한국은행 기준금리는 연 2.50%에 묶여 있지만 국고채 10년물 금리는 지난 15일 4.217%까지 올랐다. 국고채 금리는 정부의 장기 조달금리이자 회사채·은행채 등 기업 자금조달 금리의 기준선이다. 신용도가 상대적으로 떨어지는 중견·중소기업 입장에선
“삼성보다 우리가 훨씬 낫다” 끈질긴 도발, 결국 통했나…10일 만에 ‘20만명’ 역대급 신기록
[헤럴드경제=박세정 기자] “경쟁사(삼성)보다 더 얇고, 더 크고, 더 빠르다” (리처드 유 화웨이 소비자부문 CEO, 2019년 폴더블폰 ‘메이트X’ 공개 행사에서) “갤럭시 폴드와 유사한 폴더블폰 디자인의 시제품을 개발했지만, 디자인이 너무 별로라서 폐기했다“ (리차드 유 CEO, 2019년 미국 비즈니스 인사이더와의 인터뷰에서) “트라이폴드 시장에서 화웨이를 능가할 수 있는 유일한 기업은 화웨이다” (리처드 유 CEO, 2025년 삼성 트라이폴드 출시를 앞둔 시점에 화웨이 트라이폴드폰 ‘메이트 XTs’ 공개 행사에서 ) 삼성 폴더블폰을 겨냥해 수년간 거침없는 도발을 이어온 화웨이가 신작 폴더블폰 ‘퓨라 X 맥스’를 통해 폴더블폰 초기 판매 신기록을 새로 썼다. 삼성과의 치열한 폴더블폰 신경전 끝에, 중국 내 폴더블폰 판매 기반을 더욱 다지게 됐다는 평가다. 다만 하반기 애플까지 폴더블폰에 본격 참전하는 상황에서, 화웨이가 중국을 벗어난 글로벌 점유율을 확대할 수 있을지는 미지수
김사랑 세금 체납…당국에 아파트 압류돼
[헤럴드경제=김성훈 기자] 배우 김사랑(48)이 국세 체납으로 세무당국에 아파트를 압류당한 것으로 알려졌다. 15일 일요신문에 따르면, 김사랑이 소유하고 있던 경기도 김포시 아파트 1세대가 지난달 6일 삼성세무서(서울 강남구)에 압류됐다. 해당 아파트 부동산등기부에 압류 권리자는 정부를 의미하는 ‘국’, 처분청은 ‘삼성세무서장’, 등기원인에는 ‘징세과’로 기재돼 있다. 이 아파트의 공시가격(2026년 1월 기준)은 3억 6600만 원, 최근 매매 시세는 약 6억 원 수준이다. 김사랑이 삼성세무서에 압류된 것은 이 아파트 한 채다. 김사랑은 강남구 청담동에도 아파트 1세대를 보유 중이지만, 해당 아파트는 부동산등기부상 압류 내역이 확인되지 않았다. 김포 아파트 하나만으로도 체납액을 회수할 수 있기 때문에 1세대만 압류한 것 아니냐는 해석이 나온다. 세무당국의 부동산 압류는 실거래가가 아닌 ‘공시가격’을 기준으로 집행된다. 체납액의 규모와 관계없이 해당 부동산 전체에 대해 압류가 이뤄진
“당장 내려라” “너무 불쾌하다” 완전 망했는데…하루만에 1위, 넷플릭스 무슨 일이
[헤럴드경제=박세정 기자] “넷플릭스 알고리즘의 승리?” 극장에서 참패한 영화 ‘프로젝트 Y’가 넷플릭스 공개 직후 1위에 올라 화제다. 19일 넷플릭스에 따르면 ‘프로젝트 Y’는 지난 17일 공개된 뒤 이용자들의 반응을 빠르게 끌어내며 불과 하루 만에 1위 자리에 올렸다. 뒤를 이어 ‘하트맨’, ‘휴민트’, ‘스래시 상어의 습격’ 순이다. 누적 관객 14만여 명에 그치며 흥행에 참패한 영화가 OTT에서는 완전히 다른 성적표를 내고 있다. ‘프로젝트 Y’는 한소희와 전종서의 조합으로 큰 주목을 받았지만, 공개 직후 “너무 불쾌하다” “재미없다” “당장 내려라” 등 혹평을 받으며 손익분기점(100만명)에도 한참 못 미칠 정도로 흥행에 참패했다. ‘프로젝트 Y’는 도심 한복판에서 각기 다른 내일을 꿈꾸던 두 여성이 검은 돈과 금괴를 훔치며 벌어지는 이야기를 그렸다. ‘프로젝트 Y’의 역주행은 플랫폼 시대 콘텐츠의 새로운 생명력을 보여준다는 평가다. 넷플릭스는 시간과 공간의 제약이 없는