정직성, 붉은집, 캔버스에 아크릴, 유채, 130.3 x 89.4 cm, 2026
정직성, 붉은집, 캔버스에 아크릴, 유채, 130.3 x 89.4 cm, 2026

서울 종로구에 위치한 페이지룸8에서 6월 6일까지 정직성의 개인전 ‘표석’이 개최된다. 이번 전시는 작가가 풍납동으로 이사를 마치고 한시적인 생명과 장소성을 깨달으며 느낀 개인의 역사와 숭고를 다룬 신작 30여 점을 소개한다. ‘붉은 집’ 연작과 표석 작업을 통해 삶의 흔적, 기억과 애도의 감각을 드러내며 회화와 입체 작업 사이를 오가는 새로운 조형 실험도 함께 보여준다.

류희원 헤럴드아트데이 큐레이터


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