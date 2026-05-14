국토위 김종양 국민의힘 의원실 전수조사 싱크홀 누적 발생 면적 총 1만3097㎡

[헤럴드경제=신혜원 기자] 최근 5년간 전국 싱크홀 발생건수가 1000건을 넘어선 것으로 나타났다. 싱크홀 누적 발생 면적은 1만3000여㎡에 달한다.

14일 국회 국토교통위원회 소속 김종양 국민의힘 의원실이 2021년부터 올해 3월까지 전국 17개 광역시도 및 226 개 기초지방자치단체에서 발생한 싱크홀 및 포트홀 전수조사를 한 결과에 따르면, 전국에서 총 1118건의 싱크홀이 발생했다.

이 기간동안 사망사고 4건, 부상사고 40건이 접수됐고, 물적 피해금액은 169억831만원으로 집계됐다.

싱크홀의 누적 발생 면적은 총 1만3097㎡(약 3962평)로, 이는 전용면적 59㎡(25평형) 아파트 약 158 채가 한꺼번에 사라진 것과 맞먹는 규모다.

같은 기간 접수된 포트홀은 총 141만6737건으로 집계됐다. 이 중 사망사고 2건 , 부상자 발생사고가 5103건이었다. 특히 부상사고는 2021년 529건에서 지난해 1449건으로 3배가량 늘었다.

지하의 빈 공간이 무너지면서 땅이 깊게 꺼지는 현상인 싱크홀은 주로 노후 하수관 파손이나 대규모 지하 공사로 인해 발생한다. 규모가 크고 깊어 대형 사고로 이어질 위험이 크다.

포트홀은 도로 표면이 비나 눈의 영향으로 약해진 상태에서 차량 하중을 견디지 못해 냄비 모양으로 작게 패이는 현상을 의미한다. 이는 주로 타이어 파손 등 차량사고의 원인이 된다.

김 의원실 전수조사 결과 싱크홀 발생 원인으로는 ‘ 상·하수관 및 우수관 손상·노후’ 가 전체의 70% (877건)로 가장 많았다. 그 밖의 원인으로는 지반 침하(10.9%), 토목 공사 과정에서 다짐 및 되메우기 불량(6%), 지하 공사 부실(4.9%) 등이 있었다 .

지역별 싱크홀 피해 면적은 2025년 기준 경기도가 2949㎡로 가장 컸으며, 그 뒤를 부산(643㎡)과 서울(454㎡) 등이 이었다 .

포트홀은 2025년 기준 경남(1만8978㎡), 인천(5765㎡), 전북 (3410㎡) 등 순이었다.

김 의원은 “싱크홀과 포트홀은 단순한 도로 파손을 넘어 국민의 생명을 직접적으로 위협하는 중대한 사안”이라며 “상하수도관 노후화가 근본 원인으로 확인된 만큼 이를 지자체의 사무로만 치부할 것이 아니라 국가 차원의 통합 예방 시스템 구축이 시급하다”고 강조했다.