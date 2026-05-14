[헤럴드경제=정석준 기자] 유승민 전 의원이 14일 오세훈 국민의힘 서울시장 후보를 만나 “서울을 오 후보가 지키는 게 서울시민, 우리 당, 보수 미래를 위해 정말 중요하다”며 “미력한 힘을 보태 당선되게 돕겠다”고 말했다.

오 후보는 6·3 지방선거 공식 후보등록 첫날인 이날 종로구 캠프에서 유 전 의원과 만났다.

접견 전 오 후보는 기자들에게 “기울어진 상황에서 뜻을 같이하는 모든 분과 힘을 모으는 게 절실하다”며 “당분간 민주당 아닌 모든 정파와 손잡고 노력하겠다”고 언급하기도 했다.

이어 캠프를 찾아온 유 전 의원의 손을 잡은 오 시장은 “도와주시는 선배님이 계신다는 게 저로서는 천군만마 이상”이라고 강조했다.

붉은 넥타이를 맨 유 전 의원은 “좋은 인연을 쌓아온 사이이고, 우리 당이 어려운데 당의 변화와 혁신을 위해 행동하시는 걸 지켜보며 응원하고 있다”고 격려했다.

이어 “오 후보가 당선되면 이재명 정부가 잘못 가는 부동산 문제를 바로 잡는 데 큰 역할을 할 수 있다”며 “국무회의에 들어가면 (정부) 견제 역할을 충분히 할 수 있다”고 강조했다.

유 전 의원은 2021년 서울시장 보궐선거 당시를 언급하며 “어려운 선거였다. 오 후보 승리를 기점으로 젊은 당 대표를 뽑고 대선에서도 이길 수 있었던 기반이었는데 잘 살리지 못한 게 아쉽지만 이번에 또 되시면 보수가 깨어날 계기가 될 것”이라고 했다.

유 전 의원은 접견 후 취재진에게 공식 선거운동 시작일 출정식에 참석하고 이후 유세도 지원할 계획임을 밝혔다.

다만 선대위원장 등 직함을 맡느냐는 물음에는 “많은 후보를 도와드렸지만, 한 번도 어떤 직함을 갖고 도와드린 적은 없다. 이번 선거도 직함 없이 조금이라도 도움이 된다, 요청이 온다고 하면 도와드릴 생각”이라고만 답했다.

유 전 의원은 정 후보에 대해선 “잘 모른다. 오 후보한테도 네거티브는 안 했으면 좋겠다고 했다. 폭행사건도 진실을 아는 바 없어 말씀드리지 않겠다”고 말을 아낀 뒤 “오 후보 능력과 경험으로 극복할 수 있을 것”이라고 했다.

‘당 지도부 리스크’에 대해선 “할 말이 많은데, 선거 끝나고 하겠다”고 했다.

앞서 오 후보는 이날 후보등록 직후 서울시청 앞에서 ‘대국민 호소 기자회견’도 열고 “이번 선거는 서울이 가는 좌표를 결정하고 대한민국의 방향을 바로 세우는 중대한 분기점”이라며 “부동산 지옥을 끝낼 힘을 모아달라. 거대 권력의 폭주에 경고장을 보내달라”고 밝혔다.

정 후보를 겨냥해서는 “대통령 뒤에 숨어 권력에 맹종하는 후보, ‘예스맨 서울시장’으로는 결코 시민 고통을 해결할 수 없다. 서울의 중차대한 변화를 초보운전자에게 맡길 순 없다”고 비판했다.

오 후보는 이어 취재진에 “지지율이 확실히 오차범위 내로 진입하는 양상”이라며 “정 후보의 과대포장이 벗겨지고 부도덕성, 무능함, 좌고우면하는 모습이 반영되기 시작한 것”이라고 자신감을 보였다. 정 후보에게 양자 토론도 재차 촉구했다.