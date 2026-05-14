[헤럴드경제=김주리 기자] 미국 경영전문대학원(MBA)들이 수업료를 절반 가까이 할인해주는 등 혜택을 제공하며 학생 유치에 나서고 있다.

13일 연합뉴스 보도에 따르면 미국 경영전문대학원들이 학생 유치에 적극 나선 것은 미 행정부의 엄격한 비자 정책으로 외국인 유학생이 급감해 대학원 지원자가 많이 감소한 데 따른 것이다.

미 대학들은 특히 인공지능(AI) 발달로 일자리 유지에 위협을 느끼고 있는 전문직 종사자들을 겨냥해 AI 교육에 특화된 단기 교육 프로그램을 홍보하며 학생 유치에 나서고 있다.

이른바 ‘엘리트 코스’로 꼽히는 퍼듀대 미치 대니얼스 경영대학원은 작년 가을부터 수업료 할인 정책을 시행했고, 올해 가을에는 수업료를 40% 할인할 예정이다.

같은 지역 거주 학생들의 경우 48학점 이수 프로그램 수업료가 종전 6만달러(약 8980만원)에서 3만5000달러(약 5240만원)로 인하된다. 다른 주 출신 학생들은 3만6000달러를 내야 한다.

캘리포니아대 어바인 캠퍼스의 폴 머라지 경영대학원도 올해 가을 AI와 신기술을 배울 수 있는 교육 프로그램을 마련하고 수업료를 38%까지 할인해 줄 방침이다.

세인트루이스 워싱턴대의 올린 경영대학원은 이달 초부터 AI 비즈니스 석사 과정에 참여한 학생들을 대상으로 1만달러(약 1490만원)의 장학금을 지급했다.

존 맥도널드 올린 경영대학원 부학장은 “실직자들이 역량을 강화해 직장에 복귀할 수 있도록 돕고 싶다”고 장학금 지급 배경을 밝혔다.

고등교육 컨설팅 회사인 에듀반티스의 공동회장인 팀 웨스터백은 “많은 대학들이 이미 재정난에 직면해 있다”며 많은 비용이 투입되는 수업료 할인 정책을 계속 유지할 방안을 찾지 못하고 있다고 말했다.

다만 일각에서는 대학들의 과도한 할인 경쟁이 장기적으로 재정 부담으로 이어질 수 있다는 우려도 나온다. 특히 중위권 대학들을 중심으로 학생 유치 경쟁이 격화되면서, 최상위권 명문대와 중위권 MBA 과정 간 격차가 더 커질 수 있다는 지적도 나오고 있다.