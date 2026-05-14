‘AI 네이티브 전략’ 간담회서 공개 개발업무 AI 적용 1시간까지 단축

염동훈 메가존클라우드 대표가 범람하는 인공지능(AI) 에이전트 시대, 멀티 에이전트간 혼란 예방을 위한 엔터프라이즈 ‘AI 오케스트레이터 역할’을 자임하고 나섰다. 이를 토대로 지난해 창사 이래 첫 영업이익 달성 등 성과를 올해도 이어나갈 것이라고 예고했다.

14일 서울 중구 소재 롯데호텔 서울에서 열린 간담회에서 염 대표는 멀티 에이전트 시대의 도래를 예고하며 이같이 밝혔다.

그는 “머지않아 기업들은 수백 개의 AI 서비스형 소프트웨어(SaaS) 애플리케이션과 맞춤형 에이전트를 동시에 운영하게 될 것”이라며 “통제 체계가 없는 멀티 에이전트 환경은 심각한 혼란으로 이어질 것”이라고 경고했다.

이어 “이런 환경에서는 산업·설루션·기술에 대해 깊은 이해를 갖추고 있는 엔터프라이즈 AI 오케스트레이터의 역할이 필수적”이라고 강조했다.

AI 오케스트레이터란 각각 특화된 역할을 가진 다양한 AI 에이전트를 하나의 시스템 안에서 조율하는 것을 일컫는다.

염 대표는 “약 8000개 고객사, 약 200개 파트너를 통해 다양한 산업의 기술적 수요에 대응해 왔다”며 “고객의 AI 전환에 필요한 기술과 경험을 갖춘 AI 오케스트레이터는 메가존클라우드 뿐”이라고 자신했다.

이와 관련 황인철 최고매출책임자(CRO)는 “지난해 금융권 고객들을 대상으로 다양한 AI 프로젝트를 수행하며 망 분리, 감사 대응, 계열사별 권한 정책 등 경험을 축적했다”며 “제조·에너지, 바이오·헬스케어, 모빌리티, 공공 등 다양한 분야에서 엔터프라이즈 AI 오케스트레이터 역할을 수행할 것”이라고 했다.

이를 통해 메가존 클라우드는 지난해 첫 영업이익 달성, 매출 28% 증가, 해외 매출 1억달러 돌파 등 성과를 올해도 이어갈 것을 다짐했다. 특히 사내 업무에 적용된 AI 생산성이 가시적으로 나타나면서, 이를 기반으로 한 엔터프라이즈 AI 오케스트레이터 역할 수행을 예고했다.

염 대표는 “사내 업무에 AI를 적용한 결과 기존 개발자가 3일 걸리던 작업을 한 시간 만에 완료하고, 시니어 엔지니어 1명이 기존 5~7인 팀 수준의 생산성을 달성했다”며 “이를 바탕으로 올해는 멀티 에이전트 혼돈을 해결하는 엔터프라이즈 AI 오케스트레이터 역할을 할 것”이라고 말했다.

아울러 AI 발 보안 위협에 대해서는 보안 전담 조직 헤일로(HALO)를 통해 대응하고 있다고 밝혔다.

위수영 HALO 유닛장은 “에이전틱 AI가 인간의 지시 없이도 공격에 나서는 시대에 새로운 방어 패러다임이 필요하다”며 “HALO는 AI가 탐지부터 조치까지 스스로 판단하고 대응하는 초자동화 대응 체계를 제공한다”고 강조했다.

그러면서 “지난해 HALO 매출은 전년 대비 400% 성장하는 성과를 거뒀다”며 “HALO의 초자동화 대응 체계를 바탕으로 올해도 가파른 성장을 이어갈 것”이라고 덧붙였다.

고재우 기자