박형준 국민의힘 부산시장 후보 ‘청년 1억 공약’ 지지율 역전카드 글로벌허브도시법·산은 이전 주력 북구갑 보선, 부산 전체 생각해야

3선에 도전하는 박형준 국민의힘 부산시장 후보는 부산을 ‘작은 국가’에 비유하면서 국제화된 도시를 경영하려면 안목과 비전, 실행능력이 있어야 한다고 강조했다. 더불어민주당과 전재수 후보가 ‘재설계’하겠다는 글로벌허브도시특별법은 “절대 포기할 수 없다”고 못박았다.

헤럴드경제가 지난 11일 오후 부산 부전동 캠프에서 만난 박 후보는 국민의힘 박민식, 무소속 한동훈 두 후보의 ‘북구갑 보수분열’을 두고 “부산 선거 전체판에 악영향을 미칠 수 있다”며 “자기들 선거 이기겠다고만 덤비지 말고 전체 선거에 미치는 영향을 생각하라”고 일침을 가했다. 다음은 일문일답.

-북구갑 국회의원 보궐선거가 보수분열 양상이다.

▶모든 관심이 북구갑에 쏠리다 보니 그쪽 분열상이 부산 전체로 번질 가능성이 있다. 보수결집과 통합을 위해 최선을 다하고 있는데 꼬리가 머리를 흔들어 버리는 게 가장 우려된다. 북구갑 후보들은 자기 선거 이기겠다고만 덤벼들 게 아니고 자기들 처신이 전체에 미치는 영향을 깨닫고 책임감을 가져야 한다.

-단일화 가능성은 있나.

▶전혀 없는 건 아니다. 선거에 나와서 져도 좋다는 사람이 있나. 이길 수 있는 방법을 당사자들이 끝까지 찾아야지. 내가 관여해서 누가 되고 안 되고가 중요한 게 아니다. 부산에 200여명 지방선거 후보들이 있고 내가 야전사령관인데 전체 선거가 북구갑 때문에 영향을 받으면 안 되지 않나.

-중앙당 차원의 역할은.

▶중앙당은 조정할 생각이 없는 것 같은데, 특히 현재 지도부는 어떤 선을 긋고 있으니까. 그렇다고 당지도부가 관여해서 (단일화) 못하게 하지는 않을 것이다. 선거를 전략적으로 치르지 못하고 감정으로 치르려 하니 답답하다.

-전재수 더불어민주당 후보와 여론조사 격차가 줄고 있다. ‘역전 카드’는.

▶‘청년 1억 공약’이다. 청년들이 3000만원을 불입하면 부산시가 공공개발투자나 민간투자사업 등으로 7000만원을 채워주는 프로젝트다. 일자리소득에 금융소득, 지원소득이 결합한 복합소득 개념이다. 청년들이 디지털금융시민으로 자립하고, 그냥 주는 게 아니라 자기 노력으로 자산 증식할 기회를 주는 ‘보수의 가치’가 들어있는 정책이다.

-전재수 후보는 글로벌허브도시법을 ‘재설계’하겠다는데.

▶물러설 수 없다. 자기들도 안 하겠다는 게 아니라 재설계 하겠다는 거니까, 재설계 안을 빨리 내놓으라 요구하겠다. 더 좋은 걸 얹어주겠다면 그거야 좋은 일이다. 그런 것 없이 선거에서 우리 성과가 될까봐 가로막으니 편협한 것이고, 그 과정에서 보인 무책임은 시정을 맡겠다는 정치인으로서 정말 실망스러운 모습이다. 글로벌허브도시특별법과 산업은행 이전은 절대 포기할 수 없고 포기해서도 안 된다.

-부산 시민들에게 당부하고 싶은 말은.

▶부산은 작은 나라다. 국제화된 도시다. 세계도시 경영을 하려면 깊은 안목, 넓게 볼 수 있는 비전이 있어야 되고, 구체적 실행능력도 있어야 된다. 연습할 시간이 없다. 지금까지 해왔던 게 성과로 나오고 있고 주춧돌과 기둥을 잘 세우고 있는데, 국제감각도 없고 안목도 깊지 않은 사람이 뒤집기하겠다고 한다. 해양수산부, HMM 온다고 부산이 달라지는 건 아니다. AI부터 하수도까지, 복지부터 산업진흥까지 융합할 수 있는 리더십이 필요하다.

대담=강남훈 부울경본부 사장

정리=정형기 기자