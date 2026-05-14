- 철도연, ‘폐콘크리트침목 재자원화 장치’ 시연

[헤럴드경제=구본혁 기자] 철도 인프라 유지보수 과정에서 다량 발생하는 폐콘크리트침목을 현장에서 직접 파쇄해 철근 및 골재 등 재활용 가능한 소재로 전환할 수 있는 재활용 기술이 개발됐다.

한국철도기술연구원은 13일 춘천시 김유정역 인근 콘크리트침목 적재 장소에서, 폐콘크리트를 철근 및 골재 등 재활용 가능한 소재로 파쇄·분리·선별할 수 있는 ‘폐콘크리트침목 재자원화 장치’의 현장 시연을 진행했다고 밝혔다.

이 장치는 철도 인프라에서 매년 발생하고 있는 폐콘크리트침목을 폐기물로 전량 처리하기가 어려운 현실 때문에 현재 철도부지에 다량 적재되어 있는 문제를 해결하기 위해 발생 현장에서 직접 파쇄할 수 있도록 이동형으로 제작한 것이다.

이번 시연은 장치를 철도 부지로 이송해 굴삭기에 연결 후 즉시 파쇄하여 재활용 가능 소재를 분리하는 과정을 시험했다.

철도연은 회수된 골재를 추가적인 가공 공정을 최소화해 교통 환경 내 시설물 및 건물 등에 적용 가능한 ‘흡음블록’ 시작품도 함께 공개했다.

폐콘크리트침목으로부터 회수된 골재는 불순물이 포함되어 다양한 용도로 재활용되기 어렵다. 철도연은 폐콘크리트침목 회수 골재를 입자 크기별로 선별하는 공정 이외에 추가적인 가공 없이 흡음블록으로 제작하여 재활용하는 기술을 개발했다.

흡음블록은 회수 골재와 최소한의 바인더를 배합해 제작, 철도 역사 등 실제 환경에 시범 설치하여 흡음 성능 및 적용성을 검증할 예정이다.

이재영 철도연 교통환경연구실장은 “폐콘크리트침목 재자원화 장치 및 흡음블럭 등을 이용해 철도 인프라에서 계속적으로 늘어나고 있는 콘크리트침목 폐기물을 재활용하여 자원순환을 통해 탄소를 저감하겠다”고 밝혔다.