관리재정수지, 전년보다 21.7조 개선…2020년 이후 3월 최저 소득세 4.7조, 증권거래세 2조 더 걷혀 3월 말 중앙정부 채무 1303.5조…전월 대비 9조 감소

[헤럴드경제=김용훈 기자] 올해 1분기(1~3월) 나라 살림 적자 규모가 39조6000억원으로 1분기 기준 6년 만에 가장 작았다. 총지출은 늘었지만 세수 증가 영향으로 재정수지가 지난해보다 큰 폭 개선됐다.

14일 기획예산처가 발표한 ‘월간 재정동향 5월호’에 따르면 올해 1~3월 총수입은 188조8000억원으로 지난해 같은 기간보다 28조9000억원 증가했다.

국세수입은 108조8000억원으로 전년 동기 대비 15조5000억원 늘었다.

성과상여금 증가와 부동산 거래 증가 영향으로 소득세가 4조7000억원 늘었고, 환급 감소와 수입액 증가 영향으로 부가가치세도 4조5000억원 늘었다. 증시거래대금 증가와 세율 인상 영향으로 증권거래세는 2조원 증가했다. 법인세 역시 기업 실적 개선 등에 힘입어 9000억원 늘었다.

세외수입과 기금수입도 각각 5조8000억원, 7조5000억원 증가했다.

1~3월 총지출은 211조6000억원으로 지난해 동기보다 1조7000억원 증가했다. 총수입에서 총지출을 뺀 통합재정수지는 22조8000억원 적자를 기록했다.

통합재정수지에서 국민연금 등 사회보장성기금 흑자(16조8000억원)를 제외한 관리재정수지는 39조6000억원 적자로 집계됐다. 관리재정수지는 정부의 실질적인 재정 상태를 보여주는 지표다. 적자 규모는 지난해 같은 기간보다 21조7000억원 줄었다. 이는 코로나19 시기였던 2020년 이후 3월 기준 가장 낮은 수준이다.

3월말 기준 중앙정부 채무는 전달보다 9조원 감소한 1303조5000억원으로 집계됐다. 다만 지난해 같은 기간(1175조9000억원)과 비교하면 127조6000억원 증가한 수준이다.

4월 국고채 발행 규모는 22조6000억원(경쟁입찰 기준 18조원)이었다. 중동전쟁 장기화에 따른 인플레이션 우려와 1분기 국내총생산(GDP) 호조 영향 등으로 국고채 금리가 전월보다 상승했다.

올해 1~4월 국고채 발행 규모는 84조1000억원으로 연간 총발행 한도의 37.6% 수준이다. 4월 외국인의 국고채 보유 잔액은 전월보다 8조8000억원 증가했다.