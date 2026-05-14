18일 고유가 피해지원금 2차 지급 시작 소득 하위 70% 대상…맞벌이 기준 완화

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 고유가로 인한 시민 부담 완화를 위해 오는 18일부터 7월 3일까지 2차 피해지원금을 지급한다.

이번 2차에서는 건강보험료 기준 소득 하위 70%에 해당하는 시민 65만명에게 1인당 15만원이 지급된다. 1차 신청 기간에 신청하지 못한 기초생활수급자와 차상위계층, 한부모가족 등 기존 지원 대상자도 신청할 수 있다.

지급 대상 여부는 18일 오전 9시부터 카드사·지역사랑상품권(울산페이) 앱, 국민건강보험공단 누리집과 앱 등을 통해 조회할 수 있다.

신청은 신용·체크카드, 지역사랑상품권(울산페이), 선불카드 세 가지 중 선택하면 된다. 신용·체크카드는 카드사 누리집·앱·은행영업점에서, 울산페이는 앱에서, 선불카드는 읍·면·동 행정복지센터에서 신청하면 된다.

지원금은 오는 8월 31일까지 울산 지역 소상공인 매장에서 사용할 수 있다. 울산페이는 지역 가맹점에서, 신용·체크카드와 선불카드는 음식점·마트·미용실·전통시장 등에서, 주유소에서도 사용할 수 있다.

울산시는 시민 불편을 최소화하기 위해 구군 담당부서와 해울이콜센터(120)를 통해 관련 문의에 대응하고, 울산시 대표 누리집에도 지급 대상과 신청 방법 등을 별도로 안내한다.