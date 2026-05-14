[헤럴드경제=장연주 기자] 병역 기피 논란으로 한국 입국이 제한된 가수 유승준(스티브 유)이 과거 불거진 욕설 논란에 대해 억울함을 나타냈다. 그는 특히 ‘악플’에 정신적 고통을 호소하면서 악플을 달지 말라고 주문했다.

유승준은 지난 13일 자신의 유튜브채널에 ‘아직도 제가 욕했다고 믿으세요?’라는 제목의 영상을 업로드했다.

영상에서 유승준은 “제발 악플은 달지 말라”며 “저도 사람인데, 아무리 그 사람이 질타를 받을 상황에 있더라도 ‘죽어버려’라는 식으로 말해선 안된다. 자기 삶의 무게를 감당하며 살아가려는 사람에게 왜 비아냥거리고 욕을 하나”라고 말했다.

그는 이어 “사람을 살리는 말이 있고 응원하는 말도 있다. 자기 삶의 무게를 감당하며 살아가려는 사람에게 왜 비아냥거리고 욕을 하냐”며 “그 사람의 인생이 아주 망가지길 바라는 마음으로 쓴 건 아니지 않나. 내게 그러지 않아도 되니 좋은 말을 하고 살리는 말을 하고 타인이 잘되길 바라는 말을 하길 바란다”고 당부했다.

유승준은 또 2015년 인터넷 방송 중 불거진 욕설 논란도 언급했다.

그는 당시 방송 직후 욕설이 송출된 것에 대해 “욕을 한 건 내 목소리가 아니다. 라이브가 끊기고 스태프들 목소리가 나간 건데, 내가 카메라 뒤에서 욕한 사람처럼 비춰졌다”라며 억울함을 나타냈다.

이와 함께 유승준은 자신의 과거에 대해 자성하는 모습을 보였다.

그는 “20대 시절의 나는 철없고 미숙한 청년이었다”며 “지금도 철이 덜 든 것 같고 더 살아봐야 할 것 같다”고 말했다.

한편, 유승준은 1997년 ‘가위’로 데뷔한 뒤 ‘열정’, ‘나나나’ 등 다수의 히트곡으로 사랑받았지만, 2002년 군 입대를 앞두고 미국 시민권을 취득해 병역 기피 논란으로 입국이 금지됐다.

이후 그는 2015년 입국을 위해 재외동포 비자(F-4)를 신청했다가 거부당하자 이를 취소해달라는 소송을 세차례 제기했다. 유승준은 2020년 3월과 2023년 11월 대법원에서 최종 승소했지만, 법무부와 LA총영사관은 “유승준의 병역의무 면탈은 국익을 해칠 우려가 있다”며 계속해서 비자 발급을 거부했다.

LA총영사관이 3차 비자 발급도 거부해, 현재 세번째 소송 항소심이 진행중이다.