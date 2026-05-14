[헤럴드경제=김성훈 기자] ‘나는 솔로’ 31기 여성 출연자들의 ‘왕따 논란’으로 시청자들의 비난이 거세게 일고 있는 가운데, 남성 출연자 경수도 지탄을 받고 있다.

14일 경수가 운영하는 경기도 수원의 안경점에 대한 구글 리뷰창에는 별점으로 최하점인 ‘1점’을 매긴 리뷰가 잇따라 올라온 상태다. 수십 개 올라온 상태다.

1점을 준 누리꾼들은 “남의 마음을 가지고 장난 치지 말라”, “간 좀 그만 봐라”, “영숙씨랑 행복하세요” 등의 댓글을 남겼다.

별점을 준 이유는 SBS Plus·ENA 예능 프로그램 ‘나는 솔로’의 13일 방송 내용 때문으로 추정된다. 경수는 당초 순자와 호감을 키워가고 있었는데, 영숙이 적극적으로 마음을 표현하며 둘을 놓고 저울질하는 상황이었다. 경수와 순자는 각각 슈퍼데이트권(상대를 지목해 데이트 할 수 있는 권리)을 따게 됐는데, 경수는 순자에게 “나에게 슈퍼데이트권을 써주면 안 되겠냐. 이기적이지만 나는 영숙에게 쓰고 싶다”라고 했다.

순자는 촬영으로 인한 극도의 긴장에, 다른 여성 출연자들로부터 뒷담화까지 들은 상황이어서, 위경련이 있는 상태였는데, 경수의 슈퍼데이트권 얘기를 들은 이후 위경련이 더욱 심해져 구급차에 실려 병원으로 갔다.

갑작스러운 상황에 경수는 “내가 1순위인 사람이 나 때문에 저렇게 힘들어하는데 이게 맞나 싶었다”며 죄책감에 빠졌다.

경수가 순자와 영숙 사이에서 마음을 정하지 못하고 갈팡질팡하는 모습에 시청자들은 실망했다는 반응을 내놓고 있다.

다만 일부 시청자들의 과몰입이 지나치다는 지적도 나온다. 앞서 MC 데프콘은 지난 방송에서 경수의 안경점까지 찾아가는 시청자들이 있다며, 선을 넘는 행동에 대해 자제를 당부한 바 있다.