첨단물류시설, 쇼핑센터·업무시설 등 2031년까지 준공 계획... 설계 완료 신정체육센터에 수영장 · 볼링장 · 탁구장 등 신설

[헤럴드경제=박종일 선임기자]이기재 국민의힘 양천구청장 후보는 14일 서부트럭터미널 도시첨단물류단지를 서남권 대표 상권으로 육성할 계획을 밝혔다.

지난해 11월 9년 만에 기공식을 열고 본격 개발에 착수한 서부트럭터미널은 서울 구로구, 경기도 부천시로 이어지는 교통 요충지다. 하지만 그동안 개발 속도가 나지 않아 지역 발전의 저해 요인이 되고 있었다.

이기재 후보는 “서부트럭터미널 개발은 기업과 일자리를 함께 만들어내는 도시 구조 전환의 출발점”이라며 “기피 시설로 인식되던 공간을 지역의 새로운 자산으로 바꾸고, 서울 서남권을 대표하는 경제 중심지로 재탄생시키겠다”고 밝혔다. 이어 “주거와 업무, 쇼핑, 물류 기능이 유기적으로 결합된 최첨단 복합단지를 통해 자족 기능을 갖춘 도시 기반을 마련하겠다”고 강조했다.

아울러 공공기여 부지에는 이미 설계가 완료된 신정체육센터에 수영장, 볼링장, 탁구장 등을 신설하여 신정·신월권 주민들의 문화·스포츠 서비스를 제공할 계획을 밝혔다.

이기재 후보는 “도시가 자족 기능을 갖추려면 기업활동이 반드시 이뤄져야 한다”며 “기업활동을 위한 인프라 확보를 위해 서부트럭터미널 개발을 2031년까지 준공할 계획으로 이미 시작된 개발이 중단없이 완성되기 위해서는 해낸 사람이 해낼 수 있다”고 밝혔다.