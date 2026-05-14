엑스텔 인사이츠 아시아 서베이 中·日 제외 자동차·부품 섹터 1위

[헤럴드경제=권제인 기자] 현대자동차가 글로벌 투자자 평가 전문 기관 ‘엑스텔 인사이츠’ 조사에서 아시아 자동차·부품 부문 종합 1위에 올랐다고 14일 밝혔다.

현대차는 엑스텔 인사이츠가 실시한 ‘2026 엑스텔 아시아 이그제큐티브 팀 서베이’에서 중국과 일본을 제외한 아시아 지역 자동차·부품 섹터 69개사 가운데 종합 1위를 기록했다.

엑스텔 인사이츠는 미국과 유럽, 아시아 등 주요 주식시장에서 최고경영자(CEO), 최고재무책임자(CFO), IR담당(CIRO), IR 프로그램, ESG(환경·사회·지배구조), 이사회 운영 등을 평가하는 글로벌 투자자 평가 기관이다.

각 기업은 소속 지역을 기준으로 평가받으며, 아시아 지역에서는 일본 기업을 별도 조사인 ‘엑스텔 재팬 이그제큐티브 팀 서베이’로 분리해 평가한다. 이번 조사는 지난해 11월부터 12월까지 진행됐으며, 기관투자자와 애널리스트의 평가를 기반으로 순위가 결정됐다.

현대차는 CFO, IR담당(CIRO), IR 프로그램, ESG, 이사회 부문에서 각각 1위를 기록했다. 특히 CFO 부문에서는 자본정책 수립과 공개에 대한 투자자들의 긍정 평가가 반영됐다고 회사 측은 설명했다.

CEO 부문에서는 리더십과 신뢰도, 커뮤니케이션 등을 기준으로 평가해 2위에 올랐다.

현대차 관계자는 “지속적인 투자자 소통과 기업가치 제고 노력을 글로벌 투자 커뮤니티가 인정해준 결과”라며 “앞으로도 투명 경영과 적극적인 IR 활동을 통해 주주 및 투자자와의 소통을 확대하고 기업 신뢰성을 높여가겠다”고 말했다.