비엣텔 대규모 AI 데이터센터 프로젝트 참여

[헤럴드경제=한영대 기자] LS에코에너지는 하이퐁 생산법인 LS-비나(VINA)가 베트남 최대 통신사 비엣텔 그룹의 초대형 AI 데이터센터 구축 사업에 전력 케이블을 공급한다고 14일 밝혔다.

이번 사업은 베트남 북부 최대 인공지능(AI) 인프라 프로젝트 중 하나이다. 하노이 인근 신도시에 총 60㎿(메가와트)규모로 구축된다. 이는 4~5만 가구가 동시에 사용하는 전력 수준이다. 생성형 AI와 클라우드 수요 확대에 대응하기 위해 조성된다.

LS-비나가 공급하는 전력 케이블은 데이터센터와 변전소 간 전력망에 사용된다. AI 데이터센터는 그래픽처리장치(GPU) 기반 고밀도 서버로 전력 사용량과 발열이 급증하는 만큼 안정적인 전력 공급과 고신뢰 배전 인프라가 핵심 경쟁력으로 꼽힌다.

동남아 데이터센터 시장은 싱가포르의 전력·부지 제한으로 인해 말레이시아, 태국, 베트남 등으로 투자 수요가 분산되고 있다. LS에코에너지는 성장하고 있는 동남아 시장에 수주 실적을 올리고 있다. 최근 글로벌 빅테크들이 인도네시아와 말레이시아 등에 구축 중인 하이퍼스케일 AI 데이터센터에 버스덕트, 송전용 케이블 등을 공급한 바 있다.

LS에코에너지는 현지에서의 압도적인 시장 지배력을 앞세워 추가 수주를 이어간다는 계획이다. 베트남 초고압 케이블 시장에서 LS에코에너지 점유율은 약 80%에 달한다. LS에코에너지는 기존 전력 설루션뿐만 아니라 광케이블 생산 역량도 강화할 계획이다.

이상호 LS에코에너지 대표는 “AI 데이터센터 시장은 서버 경쟁을 넘어 전력·통신 인프라 경쟁으로 확대되고 있다”며 “초고압 케이블과 데이터센터용 전력·광통신 솔루션 등을 중심으로 글로벌 AI 인프라 시장 공략을 강화해 나가겠다”고 말했다.