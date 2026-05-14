투기 종목 선수들에 흔한 귀 변형 흉물 취급받다 최근엔 선망 대상 “현지 시술 병원 예약 스케줄 꽉 차”

[헤럴드경제=조용직 기자] 러시아 남성들 사이에서 소위 ‘만두 귀’ 성형시술이 유행하고 있는 것으로 나타났다.

소위 ‘만두 귀’는 레슬링, 유도, 종합격투기 선수와 럭비 선수들에게서 흔하게 나타나는 귀 모양이다. 상대의 몸과 캔버스, 매트에 쓸린 귀의 연골이 떨어져나가고 안에 피가 차면서 마치 만두처럼 부풀어오른 모양으로 굳어지는 것이다.

의학용어로 이개혈종(耳介血腫)으로 부르는 이 증세는 해외에선 ‘꽃양배추 귀(Cauliflower Ear)’라고 불린다.

과거 만두 귀는 보기 흉하게 변형된 형태 때문에 기피됐지만, 최근엔 종합격투기의 대중화 등으로 널리 알려지면서 ‘강함의 증거’로 인식되고 있다. UFC 한국 레전드 김동현도 방송에서 만두 귀를 자주 설명해 이제는 많이 알려져 있다.

남성성 경쟁이 유독 심하다고 알려진 러시아에서는 아예 성형시술로 인공적인 만두 귀를 만드는 것이 남성들 사이에 퍼지고 있다고 텔레그램 기반 러시아 매체 바자(Baza)는 최근 보도했다.

보도에 따르면 이 시술은 귀를 압박해 귓바퀴 혈종을 유발하는 것과 같은 외상을 재현하는 방식으로 진행되며, 시술 병원은 예약이 꽉 차 있을 정도로 인기라고 한다. 과거엔 상상하기 어려운 기현상이다.

한 시술자는 대기 기간이 한 달이나 되며, 귀 하나당 비용은 6000루블(약 12만원)이라고 전했다. 더 극적인 효과를 원하는 경우 여러 차례 시술을 받기도 한다고 그는 덧붙였다.

시술 동기는 바로 다른 남성들을 위협하기 위해서라고 지적한 이 매체는 러시아 남부에서 이런 경향이 짙고, 최근에는 중부 지역에서도 수요가 증가중이라고 전했다.

그러나 이런 시술은 심각한 부작용을 유발할 수 있는 것으로 알려졌다. 감염된 혈종이 병원성 미생물을 침투시켜 화농성 염증을 유발하고 연골을 파괴한다. 재건 수술 비용은 현지에서 최소 10만루블(약 200만원)이 든다고 한다.

시술까지는 가지 않더라도 자연스럽게 만두 귀를 만드는 데 관심을 갖는 사람은 적지 않은 현실이다. 국내외 유튜브 채널에선 만두 귀를 예쁘게 만드는 법을 소개한 영상도 있다.