16일 금천구청 광장서 과거·현재·미래로 떠나는 청소년 시대여행

[헤럴드경제=박종일 선임기자]금천구(구청장 유성훈)는 16일 오후 1시 30분부터 금천구청 광장에서 ‘2026 금천 청소년 축제(G-Youth Grow Festival)’를 연다.

이번 축제는 금천구 청소년 리더 연합 ‘자치발광’을 중심으로 운영된다. 앞선 지난 3월 28일 금천구 청소년들이 모여 ‘자치기구가 모여 스스로 빛이 된다’는 의미를 담아 청소년 리더 연합 자치발광의 시작을 알리고 금천구 청소년들을 위한 다양한 활동을 펼치겠다고 밝힌 바 있다. 실제로 지역 청소년들은 이번 행사 기획부터 직접 참여해 ‘부루마불 축제 콘셉트’를 통해 과거와 현재, 미래로 떠나는 청소년 시대여행을 이끈다.

이와 함께 금천구청소년성장지원협의체 소속 금천청소년문화의집, 독산청소년문화의집, 시립금천청소년센터 등 8개 청소년 유관기관이 협력해 축제를 운영한다.

우선 16일 오후 1시 30분 개막식을 통해 축제가 시작된다. 특히 청소년 대표 7인이 개막 퍼포먼스인 ‘부루마불 주사위 굴리기’를 선보이며 2026 금천 청소년 축제 시대여행의 출발을 알릴 예정이다.

오후 2시부터 금천구청 광장 메인무대에서는 ‘그 시절의 청소년을 보여줘’라는 부제 아래 90년대 1세대 아이돌부터 현재 4세대 아이돌 관련 공연이 펼쳐진다. 금천구 학교 및 청소년기관 소속 18개 팀의 퍼포먼스를 볼 수 있다.

같은 시간 체험부스에서는 ‘시대 부루마불’ 콘셉트로 과거·현재·미래를 주제로 한 체험 및 전시 등 25개 부스가 운영된다. ▷추억을 기록하는 무브(MOVE) 문방구 ▷그때 그 시절 ‘추억의 달고나 만들기’ ▷금천 이야기 수집 ▷오늘의 내가, 내일의 나에게 등이 마련될 예정이다.

또한 썬큰광장에는 청소년들의 마음건강을 위한 힐링존이 조성돼 △폴라로이드 사진 포토존 △무인도 휴식존 등을 체험할 수 있다.

온라인에서도 2026 금천 청소년 축제를 즐길 수 있다. 금천 청소년 축제 인스타그램 공식계정을 통해 소셜네트워크서비스(SNS) 홍보 사전이벤트가 진행되고 있으며, 당일 참여자를 위한 축제현장 업로드, 무대퀴즈 등 다양한 현장 이벤트도 진행될 예정이다.