[헤럴드경제=민성기 기자] 검찰이 쌍방울 대북송금 사건 수사를 맡았던 박상용 인천지검 부부장검사에 대해 ‘부당한 자백 요구’ ‘음식물 제공’ 등을 사유로 법무부에 징계 청구를 한 것을 두고, 검찰 내부에서 “나도 자백 요구를 하고 음식물을 제공했다”는 자조 섞인 반응을 보였다.

안미현 천안지청 부부장검사는 박 검사의 징계 청구가 결정된 지난 12일 자신의 페이스북에 “나는 자백 요구 음식물을 제공한 검사”라고 적었다.

안 검사는 “금은방에서 팔찌를 구매하는 척하고 1200만원 상당의 금팔찌를 차고 도망간 소년범 사건이 있었다”며 “CCTV로 범행 장면이 다 확인되는데도 범행을 부인하고 있었다”고 했다.

이어 “나는 소년범에게 ‘CCTV에 범행이 찍혀있는데 부인하면 판사님이 어떻게 생각하겠냐’고 했고, 소년범은 내 말을 듣더니 자백했다”며 “나는 자백 요구를 한 셈”이라고 했다.

또 안 검사는 “2014년 사기 피의자가 탕수육을 시켜달라고 요청했다”며 “구속되면 한동안 탕수육을 못 먹을 텐데 야박하게 거절하지 못하고 사비로 탕수육을 추가 주문해줬다”고 했다.

안 검사는 “나는 음식물을 제공했다”며 “참고로 탕수육을 먹고도 피의자는 자백하지 않았다”고 덧붙였다.

앞서 대검은 지난 12일 언론 공지를 통해 “다른 사건의 수사를 언급하며 부당하게 변호인을 통해 자백을 요구한 사실, 수용자를 소환조사했음에도 수사과정 확인서를 작성하지 않은 사실, 음식물 또는 접견 편의를 정당한 사유 없이 제공한 사실 등 수사 절차상의 관련 규정들을 위반한 비위 사실을 확인했다”며 박 검사에 대한 정직 징계를 청구했다.

징계 청구 당사자인 박상용 검사는 13일 “요란했던 ‘연어 술 파티’ ‘진술 세미나’ ‘형량거래’는 결국 없었다”고 했다.

박 검사는 이날 페이스북에 “저에게 처음으로 소명 기회를 주신 대검 감찰위원회에 경의를 표한다”고 했다.

이어 “다만 일부 견해를 달리하신 부분은 제 설명이 부족하였던 탓이라고 생각한다”며 “향후 절차에서 나머지 진실도 모두 밝혀지도록 잘 준비하겠다”고 했다.