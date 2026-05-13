매출 2조7187억원, 전년 대비 4.8% 줄어 “미주 운임 급락·유가 상승에 수익성 악화”

[헤럴드경제=권제인 기자] HMM은 연결 기준 올해 1분기 매출 2조7187억원, 영업이익 2691억원을 기록했다고 13일 밝혔다.

매출은 지난해 같은 기간보다 4.8% 감소했고, 영업이익은 56% 줄었다. 당기순이익은 3536억원으로 전년 동기 대비 52% 감소했다.

다만, 영업이익률은 9.9%를 기록하며 글로벌 선사 가운데 상위권 수준을 유지했다.

HMM은 글로벌 운임 하락과 중동 사태에 따른 매출 손실, 연료비 상승 등이 실적 감소에 영향을 미쳤다고 설명했다.

올해 1분기 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 평균 1507포인트로 지난해 1분기 평균 1762포인트 대비 14% 하락했다. 특히 HMM 주요 노선인 미주 항로 운임은 서안이 38%, 동안이 37% 각각 급락했다.

또한, 1분기가 소비재 물동량이 줄어드는 계절적 비수기인 데다 중동 사태에 따른 매출 손실과 원가 부담이 겹쳤다.

연료비 부담도 커졌다. 싱가포르 380 CST 기준 유가는 지난해 1분기 평균 톤당 486달러에서 올해 1분기 530달러로 약 9% 상승했다.

HMM은 향후 글로벌 시장 불확실성이 확대될 것으로 전망했다. 신조 컨테이너선 인도로 공급량이 증가하는 가운데 중동 사태와 미국 관세 정책 등이 시장 변수로 작용할 것이란 분석이다.

회사는 컨테이너 부문에서 고유가 장기화에 대비한 연료비 최적화와 함께 ‘허브 앤드 스포크(Hub & Spoke)’ 전략을 기반으로 아프리카 등 신규 항로 개설을 추진할 계획이다. 동남아 시장을 중심으로 신규 수요 확보에도 나선다.

벌크 부문에서는 초대형 원유운반선(VLCC)의 전략적 운용을 통해 수익성을 높이고, 국내외 전략 화물 장기 계약 확보를 지속 추진한다는 방침이다.