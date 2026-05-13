한국주택금융공사와 13일 상생펀드 조성 협약 체결

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] BNK부산은행과 한국주택금융공사가 중동분쟁 사태 장기화와 경기침체 등으로 어려움을 어려움을 겪고 있는 부울경 지역 중소기업을 위해 총 400억원 규모의 상생펀드를 조성키로 했다.

부산은행과 한국주택금융공사는 13일 본점에서 ‘창업 및 경제활성화를 위한 동반성장 금융지원 협약’을 체결했다고 밝혔다. 이날 협약식은 중소기업의 금융부담을 완화하고, 지역 창업 및 경제 활성화를 지원하기 위해 마련됐다.

이번 협약을 통해 부산은행과 한국주택금융공사는 총 400억원 규모의 상생펀드를 조성하고, 부울경 소재 중소기업을 대상으로 업체당 최대 7억원 한도의 금융지원을 실시한다. 최대 1.60%p 수준의 금리감면 혜택도 제공할 예정이다.

지원대상은 사업 개시일로부터 2년 이상 된 지역 중소기업 중 ▷일자리 창출기업 ▷기술보유 스타트업 ▷기술이전 기여기업 ▷탄소중립 동반기업 등이다.

김성주 부산은행장은 “부산은행은 지역 대표 금융기관으로서 지역산업 발전과 상생금융 실천에 적극 앞장서겠다”며 “경기 침체 등으로 어려움을 겪고 있는 중소기업에 큰 힘이 되길 기대한다”고 말했다.