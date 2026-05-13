인천 남동유수지서 환경 정화·탐조 활동

[헤럴드경제=권제인 기자]롯데글로벌로지스는 지난 12일 멸종위기 조류인 ‘저어새’의 서식지 보전 활동을 진행했다고 13일 밝혔다.

저어새는 국내 멸종위기 1급이자 천연기념물로 지정된 희귀 조류다. 올해 기준 전 세계 개체 수가 약 7700마리에 불과하며, 번식지의 90% 이상이 인천 등 국내 서해안 지역에 집중돼 있다.

이번 활동은 저어새에게 보다 안전하고 깨끗한 번식 환경을 제공하고 생물 다양성 보전의 가치를 실천하기 위해 마련됐다. 활동은 사단법인 인천환경운동연합과 인천광역시저어새생태학습관이 함께 진행했다.

행사는 저어새 주요 서식지인 인천 남동유수지 일대에서 열렸으며 ▷저어새 인식 개선 교육 ▷서식지 주변 환경 정화 ▷탐조 활동 순으로 진행됐다. 현장에는 롯데글로벌로지스 임직원 30여 명이 참여했다.

롯데글로벌로지스는 올해 하반기에도 저어새 서식지 환경 정화 활동을 이어가며 지역 생태계 보호 활동을 확대할 계획이다.

롯데글로벌로지스 관계자는 “저어새를 비롯한 소중한 생명들이 잘 보존될 수 있도록 다양한 활동을 지속 추진하겠다”고 말했다.