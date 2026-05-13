복지관 3곳과 민·관 협력 협약…건강·정서·일상돌봄 등 맞춤형 프로그램 운영 65세 이상 어르신 대상 돌봄 사각지대 해소 위한 지역 밀착형 서비스 제공

[헤럴드경제=박종일 선임기자]양천구가 지역 어르신들의 건강한 노후생활을 지원하고 지역사회 내 돌봄 체계를 강화하기 위해 지역 내 복지기관과 함께하는 ‘민·관 협력 통합돌봄 특화사업’을 5월부터 본격 추진한다.

‘통합돌봄’은 고령·장애·질병 등으로 돌봄이 필요한 주민이 병원이나 시설 등이 아닌 살던 곳에서 의료, 요양, 보건, 주거 등 다양한 분야의 서비스를 통합적으로 제공받아 안정적인 생활을 이어갈 수 있도록 지원하는 제도다.

구는 더욱 촘촘한 거주지 중심 통합돌봄 서비스를 제공하기 위해 방문진료, 방문간호, 방문재활, 심리지원, 가사지원 등 기본연계 34개 서비스와 함께 ▷Y 한방주치의 ▷퇴원환자 통합돌봄 연계 ▷약물안전 케어서비스 ▷‘똑똑양천’ 생활수리 출동서비스 등 ‘양천형 특화사업’ 8개를 운영하고 있다.

이번 사업은 ‘양천형 특화사업’의 하나로, 공공 돌봄 체계에 민간 복지기관의 현장 경험과 전문성을 더해 초고령사회에 선제적으로 대응하고 어르신 맞춤형 지역 돌봄 체계를 구축하기 위해 추진됐다.

지난 3월 구는 공개모집을 통해 돌봄 역량과 프로그램의 혁신성을 갖춘 지역 내 어르신복지관 3개소(목동·양천·서서울)를 협력기관으로 선정, 지난달 29일 해누리타운 회의실에서 협약식을 개최했다.

협약에 따라 각 어르신복지관은 올해 12월까지 지역 내 65세 이상 어르신을 대상으로 건강관리, 정서지원, 사회관계망 형성 등 지역 특성을 반영한 돌봄 서비스를 제공한다.

목동어르신복지관은 사회 재적응과 자존감 회복을 돕기 위한 ‘책이음: 인생을 쓰고, AI로 그리다’ 사업을 운영한다. 릴레이 독서와 필사 나눔 등 책을 함께 읽고 소통하는 시간과 AI 동화책 제작, AI 그리기 등 인공지능 기술을 활용한 다양한 창작 활동을 통해 어르신의 인지 기능 향상과 정서적 안정을 지원한다.

양천어르신복지관은 거동이 불편한 재가 어르신의 사회적 고립과 건강 악화를 예방하기 위한 ‘통합돌봄 연계 재가 생활유지 지원사업’을 추진한다. 일대일 상담을 통해 개인별 생활유지 실행계획을 수립하고, 인지·생활안전·영양 분야 등 맞춤형 예방촉진 패키지를 제공한다. 또 혹서기·혹한기 등 취약시기 집중 관리를 통해 돌봄 공백을 최소화하고 안정적인 일상생활 유지를 지원할 계획이다.

서서울어르신복지관은 독거 어르신의 고독사 예방을 위한 ‘사람중심 마을돌봄 사업’을 운영한다. 지역 내 돌봄 인력과 자원을 발굴해 방문 돌봄과 소모임 활동을 지원, 이웃돌보미와 함께하는 반찬 만들기, 외부 나들이 등 지역주민 참여형 프로그램을 통해 지속 가능한 돌봄 안전망을 구축한다.

구는 동주민센터를 통해 돌봄이 필요한 대상자를 발굴하고 협력기관과 연계해 사각지대 없는 통합돌봄 체계를 구축할 방침이다. 또 정기적인 사업 모니터링과 사례 관리를 통해 우수 모델을 지속 발굴하고 향후 사업 범위도 단계적으로 확대해 나갈 계획이다.