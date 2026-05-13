관광지 도시관문 교차로 등 주요구간 지방선거 앞두고 시민·정당 협조 요청

[헤럴드경제(부산)=정형기 기자] 6·3지방선거를 앞두고 부산시가 주요 관광지와 도시관문 지역, 주요 교차로를 중심으로 ‘현수막 없는 청정거리’ 운영을 확대한다고 13일 밝혔다. 시민과 관광객 통행이 많은 지역을 중심으로 이달 안에 구·군별로 1곳 이상을 추가 지정하고, 6월부터는 30곳으로 확대 운영한다.

시는 지난해 송도해수욕장, 부산역 중앙대로, 서면교차로, 내성교차로, 문현교차로, 덕천~숙등교차로, 대청동 근현대역사관 일원, 사상구청 일원, 주례교차로, 해운대해수욕장과 송정해수욕장 해변도로, 다대포해수욕장, 구서지하차도 사거리, 명지IC교차로, 연산교차로, 광안리해수욕장, 일광해수욕장, 대교사거리 교통섬 등 18곳을 현수막 없는 거리로 지정 운영하고 있다.

이 구간에는 상업용 현수막은 물론 공공기관 홍보현수막 설치를 제한하고, 적발시 무관용 원칙에 따라 즉시 철거하고 있다. 이에 따라 청정거리 불법현수막 정비건수도 감소추세를 보이고 있다. 청정거리 지정 이후 지난해 10월 425건에서 12월 251건으로 줄어들었다.

특히 현행법상 정당현수막은 요건을 충족할 경우 강제규제에 한계가 있어, 청정거리 운영에 정당의 자발적 협조가 필요하다. 시는 더불어민주당 국민의힘 등 각 정당과 관계기관 협조 위에 광안리해수욕장과 서면교차로 등에서 탁 트인 거리환경을 만들 수 있었다고 설명했다.

부산시는 지방선거를 앞두고 정당현수막 설치가 증가할 것으로 예상하고 청정거리 확대운영에 대한 정당과 시민들의 참여와 협조를 요청하고 있다. 초기에는 공공성 홍보 계도를 중심으로, 이후에는 자발적 참여 분위기 확산으로 광고문화 정착과 도시품격 향상으로 이어가겠다는 생각이다.

문정주 시 미래디자인본부장은 “광안리해수욕장과 서면교차로 등에서 보여준 시민과 정당들의 협조 덕에 쾌적한 도시환경을 조성할 수 있었다”며 올바른 광고문화를 위한 모두의 관심과 협력을 당부했다.