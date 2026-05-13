제20회 국가지속가능 ESG컨퍼런스 폐자원 활용 친환경 제련·사회공헌 공로 인정

[헤럴드경제=권제인 기자] 고려아연은 ‘제20회 국가지속가능 ESG(환경·사회·지배구조) 컨퍼런스’에서 ‘ESG 환경경영 우수기업’에 선정돼 기후에너지환경부 장관상을 수상했다고 13일 밝혔다.

지난 7일 서울 중구 프레스센터에서 열린 시상식에는 성대석 한국언론인협회장, 정무경 고려아연 지속가능경영부문 사장, 이재혁 고려대 ESG연구원장, 옥용식 국제ESG협회장 등이 참석했다.

올해 20회를 맞은 ‘국가지속가능 ESG 컨퍼런스’는 한국언론인협회와 고려대학교 ESG연구원이 공동 주최하고 기획예산처·외교부·기후부 등 정부 부처가 후원하는 ESG 분야 행사다.

고려아연은 52년간 축적한 제련 기술을 기반으로 전자폐기물(E-Waste) 등 폐자원을 활용해 ‘100% 친환경 제품’을 생산하고 있다. 회사는 글로벌 인증기관으로부터 구리와 은 제품이 100% 재활용 원료로 생산됐다는 점을 공식 인정받았으며, 아연·연·금·은·동·반도체황산 등 주요 제품에 대한 탄소발자국(PCF) 인증도 확보했다.

또 TSL 공법 상용화를 통해 제련 부산물에서 유가금속 회수를 극대화하고, 최종 잔여물은 청정슬래그(Clean Slag)로 재활용해 환경 영향을 최소화하고 있다. 이를 기반으로 안티모니와 인듐 등 핵심광물을 국내에서 유일하게 생산하며 자원안보 측면에서도 역할을 하고 있다는 평가를 받고 있다.

고려아연은 친환경 미래 성장 전략인 ‘트로이카 드라이브’도 추진 중이다. 호주 자회사를 중심으로 신재생에너지와 그린수소 사업을, 미국 자회사를 중심으로 자원순환 사업을 전개하고 있다. 회사는 향후 친환경 신사업과 제련업의 시너지를 통해 탄소배출 없는 ‘그린메탈’ 생산체제로 전환을 이어간다는 방침이다.

사회공헌 활동도 수상 배경으로 꼽혔다. 고려아연은 매년 영업이익의 약 1% 수준인 80억원 규모를 사회에 환원하며 노인·아동·발달장애인·한부모 가정 등 취약계층 지원 활동을 이어오고 있다.

또한, 본사와 온산제련소 임직원들은 정기 봉사활동과 해양쓰레기 수거 활동 등에 참여하며 지역사회 환경보호 활동도 진행하고 있다.

정무경 고려아연 지속가능경영부문 사장은 “ESG 환경경영 우수기업으로 선정돼 기후부 장관상을 수상하게 돼 영광”이라며 “앞으로도 국가기간산업으로서 친환경 경영과 사회적 책임 실천을 이어가며 지속가능한 국가경제 발전에 기여하겠다”고 말했다.