매주 화요일 웹툰 ‘타임슬립 워크스팟’을 연재합니다. 옛 기록과 비문을 읽으며 한국 곳곳을 따라 걷는 답사형 산책 웹툰입니다.
<18> 서울 댕댕런 편
요즘 러닝 핫한 거 알지?
그중에서도 유명한 경복궁 댕댕런 코스.
근데 이거 뛰다 보면
냅다 세종대왕 일대기 시작됨
인왕산 아래 힙한 서촌은
사실 세종 탄생지였고
광화문 광장에서는
조선 최강 행정크루 6조가 굴러갔어
보신각은 해시계와 물시계로 계측한 시간을
서울 전체에 퍼트리던 곳
수표교에선 청계천 수위를 기록하며
한양의 홍수를 관리했고
관상감에서는
계절과 달력까지 계산했어
그리고 마지막은
안국동 안동별궁 터.
세종은 가장 아끼던 아들
영응대군의 집에서 생을 마쳤다고 전해.
그냥 러닝코스인 줄 알았는데
서울 한복판이 세종대왕 풀코스였지?
돌아오는 스승의 날
댕댕런 따라 뛰면서
세종의 한양을 발견해봐
to be continued…
▷세종대왕 탄생지 (서울 종로구 자하문로 41)
▷광화문광장 (서울 종로구 세종대로 175 세종이야기)
▷보신각 (서울 종로구 종로 54 보신각)
▷수표교 (서울 종로구 관수동 전태일기념관 앞)
▷관상감 (서울 종로구 율곡로 75 현대빌딩 앞)
▷안동별궁 터 (서울 종로구 율곡로 33)
각색·그림 이주섭 CP jusoeba@heraldcorp.com
[AI를 활용해 제작함]
why37@heraldcorp.com