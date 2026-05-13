[헤럴드경제=함영훈 기자]동아시아에서 친근한 크루즈, 세계적으로 유명한 코스타세레나 크루즈가 강원도 관광 민관의 짜임새 있는 공조 속에 12일 입·출항을 성공적으로 마쳤다.

속초시와 강원관광재단은 이날 속초항 국제크루즈터미널에서 ‘코스타 세레나(Costa Serena)’호의 성공적인 출항을 위해 이용객 중심의 현장 운영 체계를 가동했다고 13일 밝혔다.

이번 출항은 ‘2026년 도민 크루즈 체험단’ 프로그램과 연계되어 많은 이용객이 속초항에 집중된 가운데 진행되었다. 이에 재단은 대규모 인파에 따른 혼잡을 사전에 방지하고, 승객들이 쾌적하고 안전하게 여행을 시작할 수 있도록 출국 절차 지원, 현장 안내 및 교통 운영 등 전방위적인 대응에 나섰다.

주차장-터미널 간 순환 셔틀버스를 상시 운영하면서 짐이 많은 여행객의 이동 부담을 줄이고 터미널 혼잡도를 완화하였다.

또한 승객들을 환영하고 배웅하는 ‘환대 및 배웅 공간(Meet & Greet Zone)’을 별도로 조성했다.

터미널 외부에는 야외 전용 안내소를 설치하고 숙련된 안내 인력을 주요 동선 곳곳에 배치하여 현장 밀착형 운영을 하였다. 복잡한 출국 절차와 승선 동선을 직관적으로 안내함으로써 이용객 불편을 최소화했으며, 인파 분산 운영을 통해 원활한 승선을 지원했다고 재단측은 설명했다.

최근 한타 바이러스 이슈에 대응하여 터미널 내 주요 시설 방역과 소독 상태를 철저히 점검한 것도 안전하고 편한 크루즈 여행을 담보하는데 한 몫한 것으로 평가된다.

이번 코스타 세레나 크루즈 입출항에서는 하선 관광객 약 700명과 신규 승선객 약 2350명 등 총 3천여 명 규모의 관광객이 속초항을 중심으로 이동했다.

준모항형 크루즈 운영 특성상 하선과 신규 승선이 동시에 이루어지면서 지역 상권 전반에 걸쳐 숙박, 식사, 쇼핑 등의 실질적인 소비 효과를 창출했다. 부산발 일본 여행을 마친 관광객들의 지역 내 체류와 속초발 일본 크루즈 여행을 앞둔 관광객들의 사전 소비가 동시에 발생하면서 지역경제 활성화에 크게 기여한 것으로 평가되고 있다.