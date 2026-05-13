[헤럴드경제(t성남)=박정규 기자]성남시가 드론배송 서비스를 통해 공원과 탄천에서 색다른 스마트 서비스를 제공한다.

성남시는 이달부터 중앙공원 일대에서 주말 드론배송 서비스를 운영한다고 13일 밝혔다.

성남시는 지난 2023년 전국 최초로 도심 유상 드론배송 서비스를 도입한 이후 ▷2023년 205회 ▷2024년 578회 ▷2025년 393회의 배송 실적을 기록하며 서비스를 확대했다.

올해는 주문이 접수되면 로봇이 음식점에서 드론 배송 거점까지 물품을 운반하는 서비스를 새롭게 도입한다. 드론이 공원 내 지정 장소까지 배송을 이어가는 방식으로, 전국 최초의 드론·로봇 융합형 스마트 물류 서비스로 확대 운영할 계획이다.

서비스 운영 기간은 5~6월과 9~11월 주말에는 중앙공원 내 ▷피크닉장 ▷물놀이 소리쉼터에서 운영되며, 7~8월에는 탄천변 물놀이장 일대 7곳에서 목·금요일 및 주말에 운영된다.

탄천변 운영 장소는 ▷금곡공원 임시 물놀이장 ▷구미동 물놀이장 △구미동 애완놀이터 ▷분당중 앞 탄천 운동시설 ▷더샵 파크리버 앞 쉼터 ▷궁내사거리 앞 탄천 농구장 ▷구미동 탄천 맨발 황톳길 등이다.

운영 시간은 오후 12시부터 6시까지이다.