[헤럴드경제=김보영 기자] 암 투병 중 남편의 외도를 알게 돼 이혼을 고민 중이라는 50대 여성의 사연이 전해졌다.

지난 11일 방송된 JTBC ‘사건반장’에 따르면 여성 A씨는 약 10년 전 사별한 뒤 요양보호사로 일하다 현재 남편과 재혼했다.

A씨는 치매를 앓는 한 노인을 돌보는 과정에서 노인의 외아들이었던 남편과 가까워졌다. 남편 역시 재혼이었으며 두 아들은 전처가 양육 중이었다.

A씨는 어머니를 헌신적으로 돌보는 다정한 모습과 노인의 따뜻한 성품에 호감을 느꼈다고 말했다. A씨 딸 역시 재혼을 적극적으로 권유했고, 두 사람은 신혼 같은 삶을 꾸리게 됐다.

그러나 행복은 오래가지 않았다. A씨가 지난해 초 건강검진에서 대장암 진단을 받은 것이다. 다행히 예후가 좋아 수술과 항암을 병행하기로 했고, 남편은 수술과 검사 때마다 동행하며 A씨를 챙겼다.

지극정성이던 남편 태도가 달라진 건 A씨가 항암을 시작하면서부터다. 남편은 “회식이 부쩍 늘었다”며 집을 자주 비웠다. A씨는 처음에는 “나만큼 스트레스를 많이 받았을 텐데 간섭을 덜해야겠다”고 생각했지만, 어느 날부터 수상한 분위기가 감지됐다.

A씨는 차량 블랙박스를 살펴본 끝에 남편의 외도 사실을 확인했다. 블랙박스에는 남편이 낯선 여성과 숙박업소에 들어가는 장면이 담겨 있었다. 남편은 A씨 추궁에 곧바로 “유흥업소 여성과 몇 차례 만났다”, “마사지업소에도 다녀왔다”고 실토했다.

남편은 또 동창 모임에서 우연히 재회한 첫사랑과도 여러 차례 만났다고 털어놨다. 그는 “동창들이 아내 병간호하는 나를 위로한다고 술자리를 마련했는데 거기에서 다시 만나게 됐다”며 여행까지 다녀왔다고 했다.

A씨는 “극심한 스트레스를 받아 응급실에 실려 가기도 했다”며 “현재 남편은 자신의 위치와 일정을 사진으로 보내는 등 행동을 투명하게 공유하고 있지만, 진심인가 싶어 이혼을 고민하고 있는 상황”이라고 조언을 구했다.

사연을 접한 박상희 박상희 교수는 “건강이 좋지 않은 상황에서 이혼 자체가 큰 스트레스가 될 수 있다”며 “우선 전문가 상담을 통해 남편의 진심과 관계 회복 가능성을 차분히 살펴볼 필요가 있다”고 말했다.