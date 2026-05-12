갈등조정담당관 정책 기사 인용…담당 공무원 격려

[헤럴드경제=김광우 기자] 이재명 대통령이 12일 “민원은 국정개혁 과제들이 가득한 보물창고 같은 곳”이라고 언급했다.

이 대통령은 이날 엑스(X·옛 트위터)에서 기관에 갈등조정담당관을 두기로 한 범정부 정책을 소개한 기사를 인용하며 이같이 썼다.

이 대통령은 “민원 속에는 존중하고 받들어 시행해야 할 국민의 목소리가 들어 있다”고 설명했다.

이른바 ‘악성 민원’에 대해서는 “부당한 주장을 알면서 하는 경우는 많지 않다”며 “고질 만성화된 반복 민원은 민원인의 삶을 황폐화하고, 행정낭비를 초래한다”고 했다.

이어 “오해나 불신 악감정은 진지한 대화와 존중으로 상당 부분 해결 가능하다”며 “충분한 시간을 투자해 깊이 대화하다 보면 상당한 민원은 정리가 된다”고 언급했다.

또 “안되면 안되는 이유를 근거를 가지고 차근차근 합리적으로 설명하는 것만으로도 많은 민원들이 해소된다”며 “화난 민원인들을 일시적으로 무마하기 위해 “함께 노력해 봅시다”, “적극 검토하겠습니다” 류의 회피성 희망고문은 절대 금물“이라고 강조했다.

마지막으로는 “최선을 다하는 갈등담당 공무원 여러분 감사하며 큰 기대를 건다”고 담당 공무원들을 격려했다.