서울시 5월 12일 시청에서 금고지정 심의위원회 개최 6개 평가항목 평가 진행 신한은행이 1, 2금고 우수한 평가를 받아 우선지정대상으로 선정...금고지정 심의위원회평가결과 바탕으로 다음주 중 공식 ‘금고 지정’ 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울시는 5월 12일 차기 시금고 선정을 위한 금고지정 심의위원회를 개최한 결과 1, 2금고 모두 신한은행이 최고득점을 받았다고 밝혔다.

이번 시금고 선정에는 1금고에 2개 은행, 2금고에 4개 은행이 제안서를 제출, 금고지정 심의위원회에서는 조례에서 정한 총 6개 평가항목에 대해 1, 2금고별로 제안서 평가를 진행했다.

시는 지난 5월 4일부터 5월 6일까지 제안서 접수 결과 1금고에는 신한은행, 우리은행, 2금고에는 국민은행, 신한은행, 우리은행, 하나은행이 제안서를 제출함에 따라 12일 금고지정 심의위원를 구성·개최해 평가를 시행했다고 밝혔다.

1금고 평가결과 제안서를 접수한 총 2개 은행 중 신한은행이 총점 973.904점으로 1순위 받아 우선 지정대상으로 선정되었다.

2금고에서도 제안서를 접수한 총 4개 은행 중 신한은행이 총점 925.760점을 받아 1순위 결과를 받았다.

시는 금고지정 심의위원회의 평가결과를 바탕으로 다음주 중 ‘금고지정’ 결과를 공식 발표할 예정이라고 밝혔다.

금고지정 심의위원회가 평가결과를 시장에게 제출, 시장은 이 결과를 바탕으로 새로운 금고를 지정하도록 한 규정에 따른 것이다.