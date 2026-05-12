울산시, 유공자 10명에 표창 수여 ‘자동차산업 전환 대응전략’ 발표

[헤럴드경제(울산)=박동순 기자] 울산시가 12일 오후 3시 울산시의회 1층 시민홀에서 ‘제20회 울산 자동차의 날 기념식’을 가지고 기업인과 근로자들의 노고를 기렸다.

‘울산 자동차의 날’은 지난 1999년 5월 12일 우리나라 자동차 수출 누계 1000만대 돌파를 기념해 제정됐다.

이날 안효대 경제부시장을 비롯해 자동차 산업 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 자동차산업 발전에 기여한 기업인과 근로자 등 10명이 산업통상부 장관상(4명)과 울산시장상(6명)을 수상했다.

이어 열린 미래자동차산업 발표회에서는 한국자동차연구원과 한국전자통신연구원 관계자들이 자동차산업의 최신 동향과 대응 전략을 주제로 발표하고 산업 전환 방향에 대한 의견을 공유했다.

울산시 관계자는 “최근 자동차 및 부품업계가 국제 공급망 재편과 대외환경 변화로 자동차산업이 도전에 직면해 있다”며 “시 차원에서 지역 자동차산업이 변화에 선제적으로 대응할 수 있도록 지원을 강화해 나가겠다”고 말했다.