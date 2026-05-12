수시·정시 경쟁률 동반 상승 10개 교대 중 정시 7곳 합격선 올라 교권보호 논의·취업난 영향 분석 “상위권 선호 회복은 더 지켜봐야”

[헤럴드경제=김용재 기자] 교대 합격선이 하락세에서 벗어나 반등 조짐을 보이고 있다.

12일 종로학원이 2026학년도 전국 교대 입시 결과를 분석한 자료에 따르면 전국 10개 교대 중 7곳의 정시 합격점수가 전년보다 상승했다. 수시에서도 6개 교대의 합격선이 올랐다. 이번 분석 대상은 전국 10개 교대와 한국교원대 초등교육과 등 11곳이다.

서울교대는 정시에서 자체 환산점수 80% 등록자 컷 기준 630.08점을 기록했다. 지난해 618.41점보다 올랐다. 수시 내신 합격선도 1.93등급으로 최근 4년 새 최고치를 기록했다. 경인교대도 정시 합격선이 상승했다. 등록자 평균 환산점수 기준 885.773점으로 지난해 881.594점보다 높았다. 서울·경인권 교대의 합격선이 모두 오른 셈이다.

지방권 교대도 반등했다. 춘천교대는 등록자 최저 수능등급이 3.0등급으로 지난해 3.88등급보다 올랐다. 광주교대는 등록자 80%컷 국어·수학·탐구 백분위 기준 79.83점으로 지난해 68.33점보다 상승했다. 부산교대 역시 등록자 평균 국어·수학·탐구 백분위가 82.60점으로 전년 78.90점보다 올랐다.

한국교원대 초등교육과도 합격선이 올랐다. 등록자 대학환산 백분위 최저점수 기준 2026학년도 90.63점으로 지난해 89.21점보다 상승했다.

수시 합격선도 상승세를 보였다. 서울교대를 비롯 ▷경인교대 ▷춘천교대 ▷진주교대 ▷광주교대 ▷청주교대 등 6곳은 전년보다 합격점수가 올랐다. 다만 전주교대와 대구교대, 부산교대는 소폭 하락했다.

경쟁률도 동반 상승했다. 2026학년도 전국 10개 교대 수시 평균 경쟁률은 7.20대 1이었다. 전년 5.95대 1보다 올랐다. 정시 평균 경쟁률도 3.60대 1로, 전년 2.65대 1보다 상승했다.

종로학원은 교대 합격선 반등을 교권보호 논의와 취업난 등이 영향을 미친 것으로 분석했다. 최근 교권침해 문제에 대한 사회적 관심이 커지고 관련 정책 개선 논의가 이어지면서 교대 기피 흐름이 다소 완화됐다는 것이다. 문과 계열 학생들의 취업난 속에서 교직을 안정적인 전문직으로 보는 인식도 반영된 것으로 보인다.

임성호 종로학원 대표는 “2026학년도 수시와 정시 지원자가 모두 크게 늘었고, 실제 합격선 상승으로도 이어졌다”며 “교대 선호도 하락 추세가 일정 부분 멈춘 것으로 볼 수 있다”고 말했다.