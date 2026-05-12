‘벤처투자 선순환 위한 투자회수 구조 개선 토론회’ 개최 IPO·M&A·세컨더리 시장 등 회수수단 다변화 논의

[헤럴드경제=양대근 기자] 이훈기 더불어민주당 의원(국회 과학기술정보방송통신위원회, 인천 남동을)은 ‘벤처투자 선순환을 위한 투자회수 구조 개선 토론회’를 13일 오후 국회의원회관 제8간담회의실에서 개최한다고 12일 밝혔다.

이번 토론회는 벤처투자 생태계의 핵심 과제인 투자회수 구조를 점검하고, IPO·M&A·세컨더리 시장을 포함한 회수수단 다변화 방안을 논의하기 위해 마련됐다. 민주당 코리아 프리미엄 K-자본시장특별위원회가 주최하고, 이 의원이 주관한다.

이 의원에 따르면 최근 벤처투자 규모는 회복세를 보이고 있다. 중소벤처기업부 발표를 보면 작년 신규 벤처투자는 13조6000억원으로 전년 대비 14% 증가했다. 그러나 투자 확대에도 불구하고 투자금 회수 경로는 여전히 제한적이라는 지적이 나온다.

벤처·스타트업은 수익성, 자산 규모 등 일반 상장요건을 충족하기 어려워 기술특례상장 제도를 주요 IPO 경로로 활용하고 있다. 그러나 상장 심사 부담, IPO 시장 위축, M&A 부진 등으로 실질적인 회수수단은 여전히 충분하지 않다는 평가가 많다.

특히 AI, 로봇, 바이오, 반도체, 플랫폼 등 첨단산업 분야의 혁신기업이 성장할 수 있기 위해서는 기술 개발과 함께 사업화와 투자 유치, 회수와 재투자로 이어지는 성장 경로를 확보하는 함으로써 자본시장 제도와의 연계가 중요하다.

이 의원은 “과학기술·정보통신과 금융자본시장은 서로 다른 영역처럼 보일 수 있지만, 두 영역은 혁신기업의 성장이라는 점에서 긴밀하게 연결되어 있다”며 “AI, 로봇, 바이오, 반도체, 플랫폼 등 첨단산업은 기술이 사업화되고, 투자를 받아 기업 성장으로 이어지고, 그 성과가 다시 회수되고 재투자되는 구조가 함께 마련되어야 한다”고 밝혔다.

아울러 “혁신기업이 과도한 문턱과 불확실성 때문에 성장 기회를 잃지 않도록, M&A와 세컨더리 시장까지 포함한 실효성 있는 회수수단 다변화 방안을 모색하겠다”고 밝혔다.