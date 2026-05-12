상인들에게 디지털 커머스 프로젝트 운영 광고 지원 통해 디지털 마케팅 등 성장 지원

[헤럴드경제=정찬수 기자] 쿠팡과 쿠팡이츠서비스(CES)가 경희대학교와 산학협력 업무협약을 체결하고, 청량리 전통시장 상권의 온라인 활성화를 지원한다고 12일 밝혔다.

양사는 온라인 판매에 익숙하지 않은 전통시장 상인을 대상으로 경희대 호텔관광대학 학생들이 매장 운영에 참여하는 ‘디지털 커머스 챌린지 프로젝트’를 추진한다. 선발된 학생들은 매장별 맞춤형 전략과 고객 확대 방안을 제공하고, 광고를 운영한다. 쿠팡과 CES는 참여 매장의 주문 활성화를 위해 광고를 지원한다.

한편 쿠팡이츠는 지난 3월 ‘우리동네 전통시장’ 기획전을 통해 청량리전통시장 참여 매장의 매출이 전월 대비 54% 증가하는 성과를 거뒀다. 현재 대구 지역 전통시장을 대상으로 후속 기획전을 진행 중이다.

정우윤 쿠팡이츠서비스 대외정책실 실장은 “이번 프로젝트는 전통시장 매장의 디지털 전환을 현장에서 직접 실행하는 프로그램”이라며 “학생들에게는 현장 경험을, 상인들에게는 성장 기회를 제공할 것”이라고 말했다.