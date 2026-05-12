2030년 수출 1조달러 목표…경기도와 중앙·지방 협업 본격화 금융·인증 등 맞춤형 지원 강화…“5극3특 성장동력 육성”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 정부가 지역 수출기업을 ‘5극3특’ 성장전략의 핵심 축으로 육성하기 위해 중앙·지방정부 협업 체계를 본격 가동했다. 수출 현장의 애로를 지방정부와 함께 직접 해결하는 방식으로 지역 기반 수출 확대에 속도를 내겠다는 구상이다.

재정경제부는 12일 경기도·경기경제과학진흥원과 함께 경기 수원시 경기경제과학진흥원에서 ‘수출 플러스 지원단’ 첫 지역 수출진흥 협력회의를 개최했다고 밝혔다. 수출 플러스 지원단은 2030년 수출 1조달러 달성을 목표로 운영 중인 범정부 수출 지원 조직이다.

이번 회의는 지역 수출기업의 수요를 바탕으로 중앙정부 지원제도와 지방정부 정책 간 연계 방안을 마련하기 위해 추진됐다. 최근 중동발 물류 불안과 글로벌 통상환경 변화 등으로 지역 수출기업의 어려움이 커지면서 중앙·지방정부 간 협업 필요성이 커졌다는 판단이 반영됐다.

이날 회의에는 재경부와 경기도, 경기경제과학진흥원 관계자들이 참석해 수출기업 지원 현황과 현장 애로사항을 공유하고, 금융지원·인증제도·컨설팅 등 기업 수요가 높은 분야를 중심으로 협력 방안을 논의했다.

유법민 수출 플러스 지원단 부단장은 “지역 수출기업을 5극3특의 성장동력으로 육성하는 것이 지원단의 핵심 추진 과제”라며 “중앙과 지방이 발굴한 우수 협력사례를 다른 지역으로 확산해 나가겠다”고 말했다.

경기도도 중앙정부와의 상시 협력체계를 구축하겠다는 방침을 밝혔다. 특히 최근 통상환경 불확실성이 확대되는 상황에서 지역 수출기업 지원을 위해 전담 협력관을 지정하고, 현장 중심 지원을 강화하기로 했다.

재경부는 앞으로 지역별 협력회의를 순차적으로 확대해 지방 수출기업의 애로를 상시 발굴하고, 맞춤형 지원체계를 강화해 나간다는 계획이다.